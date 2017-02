Bomberos reporta incremento de incendios

@AlmaCoLatino

Debido a los fuertes vientos de las últimas horas, ha sido mayor la propagación de incendios, con más de 20 personas, y el Cuerpo de Bomberos trabajó en sofocar un siniestro en el cerro El Caballito, en Juacuarán, Usulután, donde el fuego consumió 140 hectáreas de terreno.

Asimismo, personal de Bomberos atendió otro incendio en maleza en el cantón Los Jiotes, en San Alejo, La Unión, donde el fuego amenazaba con propagarse y consumir aproximadamente 40 viviendas, para controlarlo se necesitó la ayuda de 50 lugareños.

Otro incendio se registró en maleza seca en la comunidad La Realeza, sobre la calle principal, al costado norte de Santa Ana, el humo que emanaba afectó a los residentes de los sectores cercanos.

Mientras tanto, en la colonia Carolina, kilómetro 6.5 carretera Troncal del Norte, se reportó un incendio en maleza que se propagó y consumió una vivienda, no se reportaron lesionados, pese a que en un primer momento quedaron atrapadas dos personas, quienes fueron rescatadas. Cuerpos de Bomberos contabiliza en lo que va del año 567 incendios, de los cuales 347 han sido en maleza seca, 41 forestales, 92 estructurales, 25 en vehículos y 62 de otra índole. En los siniestros se reportan 900 hectáreas de terreno quemadas.

Entre las recomendaciones para evitar incendios están no lanzar colillas de cigarros ni fósforos encendidos en ningún lugar; no hacer fogatas en bosques o lugares donde haya vegetación; tampoco hacer quemas de basura, maleza o promontorios; ya que el fuego puede propagarse a las viviendas, locales y vehículos aledaños.

También, se recomienda que de existir un predio baldío aledaño a una vivienda, se limpie por lo menos 3 metros desde la pared de la casa, a fin de evitar la propagación de fuego; asimismo, suspender las quemas en cañaverales, ya que la resequedad y los vientos pueden propagar el

fuego.