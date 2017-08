Berlín insiste en “ilegalidad” de sanciones de Estados Unidos a Rusia

Berlín/dpa

La ministra de Economía alemana, Brigitte Zypries, criticó de nuevo las sanciones estadounidenses previstas contra Rusia y amenazó con emprender contramedidas si siguen adelante.

La ley estadounidense contempla también sanciones contra empresas alemanas y europeas, señaló la política a los diarios del grupo die Funke. “Lo vemos lisa y llanamente como ilegal”, declaró. “Los estadounidenses no pueden sancionar empresas alemanas porque tengan relaciones económicas en otro país”, indicó.

Zypries declaró que no quieren una guerra comercial. Por ello se ha solicitado en numerosas ocasiones a los estadounidenses que no abandonen la política de emprender sanciones conjuntas, explicó. “Por desgracia no ha sido así. Por ello es correcto que la Comisión Europea evalúe ahora contramedidas”, dijo. “Europa está preparada para aplicar también medidas a corto plazo, también en otros ámbitos”, agregó la ministra alemana.

El Congreso de Estados Unidos aprobó la semana pasada nuevas sanciones contra Rusia, Irán y Corea del Norte. Las sanciones contra Moscú apuntan a los principales sectores económicos, entre ellos el energético, fundamental para Rusia, y permite castigar una inversión de empresas de otros países que contribuya a la capacidad de Rusia de construir gasoductos o el mantenimiento o expansión de nuevos o viejos gasoductos.

Los legisladores castigan así el papel ruso en el conflicto en Ucrania, así como la presunta intervención de Moscú en las elecciones estadounidenses. Las sanciones ya existentes desde 2014 serán ampliadas y se aplicarán nuevas por el apoyo ruso al Gobierno sirio.