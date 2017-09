Barcelona visita al Sporting de Portugal para alimentar la racha

Lisboa/dpa

El Barcelona visitará mañana al Sporting de Portugal en la segunda jornada de la Liga de Campeones de fútbol con el propósito de alimentar su racha de triunfos y reforzar las excelentes sensaciones ofrecidas en su impecable arranque de temporada.

La Supercopa de España, perdida ante el Real Madrid, es la única mancha del equipo de Ernesto Valverde durante la presente campaña. Desde entonces, contabiliza sus partidos por victorias: seis en la Liga española, donde es líder destacado, y una más en la Liga de Campeones tras arrancar el torneo con una goleada 3-0 ante la Juventus, vigente subcampeón continental.

Así pues, la cita de Lisboa no le puede llegar en mejor momento. Además, Valverde cuenta con todo su plantel a su posición salvo las conocidas ausencias de Ousmane Dembélé y Rafinha, lesionados de larga duración.

Ante esta perspectiva, y conociendo el gusto de Valverde por oxigenar su plantel, es difícil adivinar una alineación, aunque se da por supuesta la presencia de jugadores básicos como Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Luis Suárez o un Lionel Messi en plena forma.

El Sporting también sumó tres puntos en la jornada inaugural de la Liga de Campeones al ganar 3-2 en el campo del Olympiacos, por lo que estará en juego el liderato del Grupo D.

Pero el conjunto lisboeta alimentó dudas al no pasar del empate 1-1 en la Liga portuguesa ante el modesto Moreirense, que transita por las posiciones bajas de la clasificación.

Aun así, es segundo en el torneo nacional a solo dos puntos del Porto.

El encuentro ante el Olympiacos ofreció algunos aspectos notorios en el equipo de Jorge Jesús: tiene ráfagas de buen juego ofensivo, pero es muy inestable en defensa y le cuesta cerrar los partidos. Detalles muy peligrosos ante un conjunto como el Barcelona, que no suele perdonar los errores ajenos.

En la defensa estará el francés Jeremy Mathieu, jugador del Barcelona hasta la pasada temporada. Bruno Fernandes y Gélson Martins son dos de sus jugadores más talentosos.

No se espera un lleno en el estadio José Alvalade para presenciar un encuentro en el que el Barcelona es claro favorito para continuar su racha de victorias. Otro triunfo le permitiría comenzar a dejar muy encarrilada su clasificación para octavos de final.