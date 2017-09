Atrasos en el pago del subsidio del gas se debe a que Gobierno absorbió incremento del producto

@DiarioCoLatino

El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres señaló que el subsidio al gas en el último trimestre ha crecido, antes se otorgaban 500 y 600 mil dólares al mes, sin embargo, en los últimos 3 meses el precio ha subido y por lo tanto el subsidio también.

“Eso nos ha hecho pasar de $700 y $800 mil dólares al mes, y naturalmente que para eso no estábamos preparados, esas son las cosas que suceden en la administración de las finanzas públicas, estos incrementos y estas disminuciones le dan a uno la facilidad de administrarlo o le complica las finanzas”, recalcó el titular de Hacienda.

Asimismo, explicó que la problemática se ha dado porque el Estado no estaba preparado para la subida del gas y porque el Gobierno decidió que el incremento lo absorbiera las finanzas públicas, pero en los próximos días se resolverá el déficit público.

El funcionario agregó que el país siempre ha tenido un déficit fiscal el cual hay que financiarlo, el déficit fiscal es de 3%, el 2% viene por las pensiones, pero la gente no sabe que hay un déficit fiscal, porque se financia automáticamente a través del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, pero el otro 1% que son alrededor de $280 o $300 millones de dólares hay que buscarle financiamiento, y el financiamiento de corto plazo se cortó en el primer trimestre del año 2015, desde entonces se han dado algunos tumbos especialmente en el pago de algunas obligaciones, justamente porque financiar el año fiscal de 2016, y hoy 2017 ha sido el problema de la caja del Estado.

“El problema no es el déficit, el problema es, si el déficit tiene financiamiento o no, desde los años 80 o quizás antes, la economía no crece más allá del 2 al 2.5%, ha habido periodos tan pequeños que han crecido más que eso, y eso es lo que nos toca a nosotros los Ministros de Hacienda andar buscando cómo financiar esos $280 o 300 millones y es lo que ahora está en la Asamblea solicitándose financiar los $280 millones”, señaló Cáceres.