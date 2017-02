Hay que atacar la evasión fiscal con todo

Ante el anuncio de parte del Ministerio de Hacienda, de que se tomará medidas efectivas para combatir la evasión y elusión fiscal, algunos representantes de los gremios empresariales han manifestado que se trata de una “persecución”, “acoso” de parte del Gobierno.

Y dado que las quejas de los empresarios han tenido su caja de resonancia, el Ministerio de Hacienda se ha visto obligado a desmentir tales afirmaciones de que no existe persecución alguna, lo que no implica que Hacienda actúe con firmeza, y por eso anuncia que: “Debemos ejercer cero tolerancia ante la corrupción fiscal”, y añade que los procedimientos a implementar “son legales y están contemplados en la ley desde el año 2004”.

A nadie le extrañó de los problemas de caja presentados por el Gobierno en el año que recién finalizó, lo cual tiene sus causas, entre otras, a que hay empresarios que utilizando las leyes, no solo han logrado retardar los procesos sino caer en los tiempos de prescripción, y con ello no pagar al fisco ni un centavo, en varios de los casos.

Según Hacienda, existe un aproximado a las 19 mil personas naturales y jurídicas, que utilizan recursos que la ley permite para retrasar sus pagos al estado. Estas maniobras van desde hacer caso omiso a los avisos de pago que realiza Hacienda, tanto por la vía telefónica como por correo, hasta presentar recursos a la Sala de lo Contencioso Administrativo.

A nadie le extrañó, además, que ARENA se niega a dar sus votos para financiar al Gobierno por medio de préstamos o bonos, y cuando da su voto el problema se ha agudizado y los costes al país le han aumentado considerablemente.

A nadie le es extraño, además, que anualmente algunos empresarios evaden al fisco en cantidades que van desde los 1,500 a los 200 mil millones de dólares al año.

Ante tal realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ha implementado medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal.

Entre las medidas que implementa la Dirección de Cobros para hacer efectivo el pago de dichas deudas están: la ejecución de un nuevo esquema de fiscalización que investigará a contribuyentes con hallazgos de evasión y elusión fiscal, previamente identificados por irregularidades en su incremento patrimonial, compra y venta de inmuebles y vehículos así como ventas no declaradas; además, impulsará controles efectivos para los que incumplen sus obligaciones de IVA y Renta (Diario Co Latino, edición del 09-02-2017).

Nos parece que el Gobierno está en el legítimo derecho de aplicar todo lo que la ley le faculta para hacer llegar recursos al erario público, y perseguir a todo aquel que se queda con la Renta o IVA o por la vía de la evasión.