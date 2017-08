Asociación de ciudadanos tecleños denuncia depredación forestal en el Cafetalón

Yanuario Gómez

@Diario CoLatino

Ciudadanos miembros del Movimiento Santa Tecla Unidos denunciaron las intenciones de depredación forestal por parte de la comuna de ese municipio.

Según la organización, el alcalde Roberto Deaubuisson habría ordenado la tala demás de una docena de árboles con motivo de la construcción de una cancha de sóftbol.

”El alcaldemandó a señalizar estos árboles con la intención de talarlos, ya que están plantados donde se está llevando a cabo un proyecto que tiene como objetivo la construcción de una cancha de sófbol. Nosotros como ciudadanos tecleños estamos preocupados porque el edil desde su investidura como tal ha convertido el parque de un lugar de esparcimiento familiar en una plaza donde se vende comida chatarra y bebidas alcohólicas”, denunció Mauricio Rodríguez, miembro de la agrupación ciudadana.

Según Rodríguez, la tala de árboles fue ordenada hace una semana, momento en el cuál como organización montaron una campaña de rechazo que es apoyada por ciudadanos de todo el país, quienes están preocupados por el impacto ambiental que traería esta acción.

Hasta el momento la alcaldía no ha talado los árboles, pero según el movimiento ciudadano las acciones precedentes del alcalde no les permiten bajar la guardia y seguirán denunciando toda acción que no cuente con la aprobación de los tecleños.