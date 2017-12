Así terminan los artistas el 2017

Steven Rosales

Los artistas nacionales en medio de su apretada agenda de la temporada nos compartieron como cerraran este 2017 y como recibirán el próximo 2018. Es importante destacar que este ha sido un año bastante productivo para la farándula salvadoreña, los artistas se han logrado posicionar en el exigente gusto del público.

Cristian Vanegas

¿Cómo termina este 2017?

-Termino este año muy agradecido y bendecido de trabajar y haber aprendido un poco más en la música en lo personal y lo laboral.

¿Cómo recibe el próximo año 2018?

-Este nuevo año lo recibo con una nueva producción, nueva canción un tema original y esperando que sea del agrado de todos los salvadoreños y porque no fuera de mi pulgarcito. Seria ya mi tercer sencillo y esperando seguir haciendo más.

¿Saludo a sus seguidores de año nuevo?

-Mi mensaje de este año nuevo seria que sean felices con lo que los hace sentir, así no importa cuál sea el sentimiento, motivo solamente hágalo, disfrute cada día como si fuera el ultimo y si tiene ganas de volar hágalo para que caminar si podemos volar cuando le dejemos todo en manos de Dios.

Verónica Guerrero

-Totalmente bendecida, un año de muchos cambios y toma de muchas decisiones. Todo para bien.

-¡Lo recibo de la misma manera, muy positiva! Y con proyectos que luego sabrán.

Gracias a todos por sus muestras de cariño para mí y mi familia, deseo que este año, sea el año de prosperidad para todos, un abrazo. ¡Y feliz 2018!

Alejandra Costa

-Termino este año 2017 satisfecha y llena de alegría, hubo muchos cambios en mi vida que me permitieron crecer como mujer y profesional, estoy agradecida con Dios por el año que me regalo, con múltiples emociones, éxitos, fracasos, tristezas, pero sobre todo cosas buenas que me llevaron un paso más cerca hacia mis propósitos en la vida.

-El próximo año lo recibo esperando que Dios brinde a mi familia y a mí un año lleno de salud, unión, amor y crecimiento personal para cada uno, especialmente para mi hijo que siempre lo guie con su mano y que lo lleve por el camino del bien.

-Quiero desearles un feliz año nuevo a todas las personas que han estado para mí este año, y que a lo largo de mi carrera me han apoyado, con mensajes y acciones, que este año 2018 este lleno de éxitos y bendiciones para ustedes, les mando un abrazo, con amor Ale Costa.

Kelvin Garay

-El año 2017 lo despedimos gracias a Dios con muchas expectativas que cumplimos para este año, una de ellas fue culminar mi carrera como licenciado en comunicaciones, otra crecer con lo del proyecto Los Tropicosos, gracias a Dios cumplimos muchas metas que teníamos para este diciembre 201, em cuestiones laborales con la compañía de danza Estudio 82 y lo más importante, lo despedimos totalmente agradecido con Dios, por las bendiciones que derrama en nuestras vidas por las puertas que siempre se abren porque siempre conocemos nuevas personas, conocemos nuevas amistades, y esas personas vienen llenando nuestra copa de bendiciones porque creamos lazos de amistad bien fuerte. Así que despido totalmente bendecido y lo paz y en comunicación con Dios.

-El 2018 lo recibimos trabajando, gracias a Dios tenemos 6 fechas laborales ya para el mes de enero, también el próximo 2 de enero el lanzamiento de nuestro tema musical que es “El Mono”es una cumbia muy pegajosa esperamos que la disfruten. Y también consolidamos más la agrupación musical Lo Tropicosos. Kelvin Garay y Los Tropicosos traen muchas sorpresas. Tenemos también el aniversario que lo vamos a realizar el día 20 de enero y vamos a tener artistas invitados, esperamos que este 2018 no solo sea bendecido solo para nosotros, sino que para todas aquellas personas que se dedican al arte nacional que esto siga evolucionando y que el dinero no se vaya para el extranjero, sino que el dinero se quede acá para el artista nacional y que las personas reconozcan el trabajo de los artistas nacionales que es más importante.

-Seamos siempre unidos como país, que siempre pensemos en las cosas buenas, pensemos en sembrar para luego cosechar, pensemos en criar a nuestros hijos de la mejor manera formándolos como personas de bien. El Salvador tiene mucho talento, tiene mucha gente emprendedora, pero creo que al salvadoreño le hace falta un picantillo de unión de ver las cosas buenas que se hacen para toda la nación. Les deseo totalmente bendiciones, muchísimas gracias por apoyarnos, muchísimas gracias a los 14 departamentos de nuestro bello país que nos contratan y que nos permiten llevar alegría a toda la población, y lo más importante es que tengamos en nuestro corazón paz, armonía, y siempre estar en comunicación con Dios. Les deseo muchas bendiciones totalmente agradecido por el apoyo hacia mi persona y para nuestros colaboradores y que El Salvador siempre siga adelante a pesar de todas las circunstancias, en el fondo es un gran país.

César Cortez

-Despido el 2017, haciendo lo que más me gusta hacer, y disfruto hacer es cantar, proyectar mis sentimientos a través de mis canciones o las canciones que interpreto hacia el público, observar cómo la gente reacciona ante las canciones, aprender, estas fechas se presta mucho para conocer nuevas personas, nuevas cosas, compartir, y estas fechas lo hace más propicio lo hace más fácil. Así es la forma más bonita de terminar este año 2017 con mucho trabajo. Y debo agradecer definitivamente porque este año con la Orquesta Los Hermanos Flores ha sido un año más, muy nutrido, muy bendecido de trabajo. Así despedimos el año con mucho trabajo y contentos.

-Quiero recibir el 2018 con mucha paz y calma, con plena seguridad en el porvenir, confiado en que para mí solo biene cosas buenas, hay muchos proyectos que bienen a realizar, para este año, hay viajes que se tienen planeados hacer con la Orquesta Los Hermanos Flores. En mi faceta como solista también vienen muchas cosas que espero realizar para este año 2018 como son producciones de nuevos temas musicales también producciones de nuevos videos musicales, proyectos en mi vida academica, seguir estudiando, dentro de mi vida persoanal seguir creciendo como persona seguir tratando de ser mejor persona cada día. Con mucha esperanza, con mucha alegría, con calma sobre todo para pensar con mente fria, tomar buenas decisiones sin presipitarse. Así de esa forma recibo el año 2018.

-A nosotros como artistas nos combiene este tipo de fechas porque generan trabajo. Quiero decirle a la gente que lean que se instruyan, que se eduquen que conozcan un poquito más del porque y para que hacen las cosas que hacen. Yo nunca he estado deacuerdo en hacer las cosas que nuestra desendencia las hacian, solo porque otros lo hacian, en como medimos el tiempo yo lo veo como una oportunidad como un siglo, para medir cómo estaba en 12 meses, en donde estaba hace un año, quién era, qué hacia, a dónde estaba y cómo estoy, quién soy hoy, seria bueno que no dejemos la oportunidad de saber quienes somos. Y fijarnos metas para saber a dónde queremos estar dentro de otros doce meses.

Ronoldy Quinteros

-Lo despido muy agradecido con las experiencias de este año. El 2017 fue un año de cambios personales y retos profesionales. Ahora mismo estoy compartiendo con mi hermano mayor, a quien tenía más de diez años de no ver y estoy -El 2018 lo recibo con la convicción de que será un buen año. Vendrán más cambios, pero los cambios nos retan y eso es positivo. Por ahora continuar haciendo cosas nuevas en Tu Mañana e innovando en los eventos exclusivos de Kaleido El Salvador. Así recibo el año 2018 con una sonrisa de satisfacción y optimismo.

-Finalmente quiero aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que me han demostrado su cariño. Este año participe en “Frecuencia Baila Así” y este proyecto me sirvió para acercarme más a la gente que nos mira y me apoyó en cada una de las galas. Deseo que tengan felices fiestas y que compartimos con los que tenemos al lado. Olvidémonos un poco de la tecnología y conectémonos con los que al lado tenemos. Son momentos únicos que se valoran más cuando damos más de nosotros mismos.

Jafet Jerez

-¿Qué bonita esa pregunta? Porque ha sido un año espectacular para mi lleno de logros, de sueños cumplidos, de sueños que en realidad no tenia tan grande que ni siquiera comencé a soñarlos, ya haciendo remembranza empezó super bien en enero del 2017 me fui a Miami con Álvaro Torres, regresando del viaje abrí el concierto de Sin Banderas aquí El Salvador, después regreso a Costa Rica ahí hago el lanzamiento de mi

banda, son cosas que cada una han sido enormes para mí, grabo mi nuevo sencillo, que ya es mi primera composición, hago mi primer concierto en El Salvador y termino una temporada espectacular. Para mi este 2017 cada mes tuvo algo

maravilloso, tuvo un nuevo sueño, además lo cierro hoy 27 estoy cerrando con mi nuevo video clip ya esta grabado, ya esta en el horno. Así que ha sido un año lleno de sueños cumplidos, a sido un gran año. Ver hacia atrás es ver lo precioso del 2017 el mejor año de mi vida desde que entre al

número #1 este ha sido el mejor año de mi vida, cada año se sigue superando soy una mujer más feliz Dios me sigue sorprendiendo.

-El 2018 por supuesto que también viene con nuevos retos, estoy a media grabación de mi nuevo álbum, el 2018 viene un álbum en homenaje a Álvaro Torres un proyecto que tuve por varios años comencé a grabar desde el año pasado es un proyecto que a tenido su tiempo, y estamos esperado lanzarlo para el 2018. Llego a Costa Rica a seguir trabajando con mi banda, viene un video clip nuevo al igual que el nuevo tema que ya esta en el horno, traemos una canción son Salsalvador All Stars primero Dios para abril, tenemos pensado visitar Guatemala y México para promocionar la canción y la gira que comienzo en Costa Rica. Estamos empujando el techo para

seguir teniendo cosas mejores y con la ayuda de Dios posicionarnos a nivel internacional.

-Yo les deseo que se mantengan inspirados es una palabra que a tocado en mi vida de una forma increíble, porque pienso que en el área en donde sea cuando una persona está realmente inspirada todo lo que haga, todo lo que toque va a prosperar,todo se va a multiplicar porque lo va hacer con tal amor, con tanta pasión, que simple y sencillamente va a surgir, todas las energías va a ir enfocado en eso hace que saque lo mejor de sí.

Y en este año que ello pueda hacer que esta palabra parte de ellos, yo la he interiorizado y me doy cuenta del poder que tiene y mi deseo es que encuentren algo que los inspiren. Si uno va a vivir su vida que sea inspirado y realizado en hacer algo, esta vida es muy corta para vivirla, persigan con todo su corazón eso que los inspira porque ahí van a florecer. Les mando un beso a todos, y les deseo este 2018 llenísimos de bendiciones gracias por el espacio me honran muchísimo y gracias por apoyarme.