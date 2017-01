Arte en la piel…

Iris Galvez

@SAmigosCoLatino

Hablar de tatuajes siempre es un tema bastante complicado, pues las mentes más tradicionalistas por las razones que sean siempre estarán en contra de este arte, pero hay otro extremo que los defiende desde el punto de vista que al final la piel se convierte en un lienzo, es una obra de arte viviente, en estos días conocimos a dos reconocidos tatuadores que nos comentaron su experiencia y su punto de vista.

Para empezar es importante reconocer que los tatuajes vienen desde hace siglos, la evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la Cultura Chinchorro en la costa de Perú. En estas se conservan tatuajes existentes datadas en el año 2000 a. C. Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto.

Inclusive, en la misma zona se ha encontrado evidencia arqueológica que datan de hasta 60 000 años de antigüedad que podrían representar herramientas para el tatuaje.

Mis inicios fueron a los 17 años cuando me hice un tatuaje con una maquina pata tatuar que yo elabore. Ernesto Lockillo. Foto Diario Co Latino / Ricardo Chicas Segura

Lo anterior nos demuestra que eso de andar tatuado no es algo nuevo, que las sociedades más antiguas lo veían tan normal y en muchos casos hasta menores de edad se tatuaban, algo que en la actualidad no sucede tan comúnmente, todavía hay quienes se escandalizan al ver a alguien con tatuajes.

La sociedad salvadoreña aun no ve con buenos ojos en oficinas o empleos de mucha importancia personas ya sea hombre o mujer con tatuajes, algo que realmente no tiene nada que ver con el desempeño que puedan brindar en sus labores cotidianas, el hecho de hacerse un tatuaje es una decisión tan personal y llena de responsabilidad, pues es una “marca” que lo acompañará para el resto de la vida.

El tema de los tatuajes es realmente asombroso y “escandaloso” muchos los critican, con el simple hecho de preguntar ¿Quién me recomienda un studio de tattos? los radares de las personas se encienden , la pregunta la realicé para poder hacer la nota, me recomendaron a uno de los tatuadores más populares, él se ha encargado de hacer verdaderas obras de arte en las pieles de cientos de salvadoreños, muchos de la farándula nacional.

Lockillo como se le conoce en el mundo de los tatuajes es no de los pioneros de este arte, él cuenta con casi 20 años realizando tatuajes, inició igual que muchos otros colegas de él , de forma artesanal y con piezas que distaban mucho de la perfección con la que trabaja actualmente.

Durante la entrevista que le hicimos mientras tatuaba a un chico nos comentó que su primer tatuaje se lo realizó a su hermano y que ahora con el paso de los años ya lo ve y le ha ofrecido mejorarlo, pero que su hermano le ha dicho que no, realmente significa algo y tiene su historia.

Julio Arriola, desde muy joven inicie a tatuar. Foto Ricardo Chicas Segura

Lockillo ha sido un autodidacta, ha ido mejorando su técnica con el paso de los años, él sus primeros tatuajes los realizaba con maquinas hechizas, actualmente cuenta con su propio studio de tatuajes en el que comparte espacio con otros dos tatuadores, uno de ellos de alguna forma alumno, pues él lo motivó y entrar a este mundo alternativo.

Para hacerse un tatuaje no es algo a la ligera la verdad viene siendo un proceso muy serio, por ejemplo en Black Rose Studio , que lo encuentras en Facebook y puedes apreciar los trabajos que realizan, debes llegar al studio hablar con alguno de los tatuadores sobre el diseño si ya lo tienes listo o será creación de ellos, luego d ya tener lista la pieza a tatuar se da el adelanto para mayor seguridad, si es menor de edad de preferencia debe ir con sus padres y firmar una autorización para poder realizar el procedimiento, si no lo es pues ya se hace la cita del día y hora de la creación del tatto.

Es importante y como nos explicó Lockillo y Julio , otro de los tatuadores, el cuido posterior al tatuaje pues de eso depende en gran medida que la pieza realmente se vea bien, además así se evitan problemas en la piel; principalmente evitar el sol, el mar, las piscinas , limpiar adecuadamente la zona y sobre todo mantenerla hidratada.

Hacerse un tatuaje es como un procedimiento quirúrgico al final de todo pues se intervienen las capas más superficiales del ma piel, se siente un leve ardor y en ocasiones se sangra un poco, nada q no se pueda aguantar.

Julio Arriola nos comenta que influye mucho a la hora de tatuar los ánimos tanto de quien lo realiza como de a quien se lo harán, es realmente estar inspirado, relajado y bien descansado, pues es un trabajo con tanta precisión que si ha habido una noche previa de desveló el pulso podría no estar muy bien y las líneas no quedarían tan perfectas.

A veces los nervios traicionan y es cuando algunos clientes se ponen mal llegan al punto de vomitar y otros como están tan tranquilos que hasta logran dormir mientras se les realiza el procedimiento.

Nosotros q pudimos estar en Black Rose Studio pudimos apreciar que las medidas de seguridad son completamente altas,los equipos de agujas son descatables, usan guantes en todo momento a la hora de realizar el tatuaje, las máquinas están debidamente guardadas sin ser expuestas a contaminación, las zonas en las que el cliente se encuentra son completamente limpias y constantemente hidratan la piel durante el trabajo.

El prefeionalismo que ha caracterizado a Rose Black Studio lo ha posicionado como no de las opciones favoritas a la hora de querer realizarse un tatuaje.

Si hablamos de los tipos de tatuaje es otro tema tan variado, pues hay diferentes técnicas que se puede aplicar para la elaboración de la pieza, esa es según el diseño a realizar, acuerde la , negros y grises, realista son algunas, ademas pueden ser tribales , de animales , hasta pisajes o muy su brea listas, ahí es cuestión del cliente lo que busca.

Volviendo a las “restricciones “ con respecto a los tatuajes ahora gracias a las tintas no poseen químicos , sino que la mayoría son naturales de agua forma ya se puede donar sangre a pesar de estar tatuado, solo se necesita que pase un periodo de al menos un año.

Los tatuajes se han vuelto una moda que como nos comentaron Julio y Lockillo va evolucionando poco a poco pues El Salvador aun tiene una sociedad un poco tradicional, además de que influye bastante que siempre este tipo de arte se ha vinculado a la violencia o delincuencia, algo que no es del todo cierto, pues personas realmente productivas para el país como abogados, doctores, ingenieros o comunicadores tiene piezas de arte como esta en su piel.

El arte del tatuaje se ve en todo el mundo en los países más desarrollados se ve más común esta práctica, en la región Centroamérica Costa Rica y Guatemala son los países que más están evolucionado con respecto a las técnicas y la persepción del arte, es más común ver a jóvenes o adultos ir a sus trabajos mostrando sus piezas que como ya lo hemos mencionado al final son obras de arte en la piel, la piel se vuelve un lienzo que al final es una forma de mostrar al mundo parte de la esencia personal y cada persona el libre de hacer con su cuerpo lo que se le antoje.