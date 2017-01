ARENA teme que inversión social de presupuesto 2017 le afecte electoralmente: Eugenio Chicas

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, lamentó el bloqueo al Presupuesto General de la Nación 2017 de parte de ARENA y se lo atribuyó a los temores del partido de derecha que la inversión social pública incluida en el plan de gastos del Estado para el presente año, y que asciende a $900 millones, le afecte políticamente a ese instituto político. “Hablamos de nuevos hospitales, reforzar la seguridad pública, ampliar la red vial del país”, explicó.

“Lo que está a la base es la preocupación de ARENA de cómo una inversión de 900 millones de dólares impacte en el desarrollo del país y acumule políticamente en función de una próxima contienda electoral”, afirmó.

Según Chicas, se trata de una “visión miope” del partido de derecha porque una inversión de esa naturaleza “es útil para el país” y su población, además de beneficiar a la empresa privada que es la principal ejecutora de proyectos públicos.

Por ello, bloquear el presupuesto “Es un daño muy considerable para la propia empresa privada, ya que esos $900 millones de inversión por donde se van a ejecutar, prioritariamente es por la empresa privada; es un daño para el país retrasar esa inversión”, recalcó.

Chicas descartó que las preocupaciones de ARENA sobre el presupuesto tengan que ver con un supuesto desfinanciado en algunas áreas, como han insistido el partido de derecha, sino que ven en los proyectos y programas sociales a favor de la población una amenaza de que esto les resten votos en las elecciones de alcaldes y diputados de 2018. “Lo que ARENA ha venido planteando son pretextos respecto al financiamiento”, afirmó.

Reconoció el funcionario que es cierto que en el presupuesto 2017 no se incluye el financiamiento para pensiones, pero recordó que cuando fue entregado el plan de gastos del presente año estaba en vigencia la reforma al Fondo de Pensiones (FOP), que luego fue revertida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema.

Este problema se puede resolver con un refurzo presupuestario, de acuerdo con funcionario del Gobierno. ARENA, sin embargo, ha puesto este caso como uno de los argumentos para pedir que el presupuesto sea devuelto al Ministerio de Hacienda para que lo modifique.

El funcionario recordó que la constitución de la República ya establece que cuando no se aprueba el presupuesto de cada año automáticamente entra en vigencia el del año anterior, pero que esto solo incluye los contenidos administrativos que se refiere al pago de salarios, servicios básico y alquileres entre otros. “Pero el problema no es el gasto corriente, el problema es la inversión, y no se pueden replicar los proyectos del año anterior”, explicó.

Los efectos de la negativa de ARENA de aprobar el presupuesto 2017, dijo Chicas, se van a ver reflejados en la suspensión o el atraso en la construcción de un hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), en la ciudad de San Miguel y otro para niños en San Salvador. Igualmente queda en suspenso la ampliación del Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. “Ese no es un daño para el FMLN, ese es un daño para la población”, manifestó Chicas.

No obstante, el vocero de la Presidencia de la República se mostró optimista de que se retomen las negociaciones con el partido de derecha luego que se suspendieran el fin de año y anunció que ayer hubo acercamientos y este día podrían reunirse de nuevo principalmente la mesa fiscal.

Probablemente la Navidad haya enfriado el interés de ARENA, pero creo que iniciando el año, y con la responsabilidad de que el país necesita seguir creciendo económicamente, creo que esto debiera de ser una buena campanada para que ARENA reflexione su posición política sobre estos temas, porque el daño no es al partido de Gobierno sino que a la población”, recalcó el funcionario.

Chicas responsabilizó al partido ARENA de estar retrasando la instalación de la mesa para estudiar el tema de pensiones, a pesar de que la reforma del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) es urgente pues está recargando las finanzas del Estado.

“Esa mesa no ha avanzado sustantivamente. La falta de voluntad en este caso es expresamente de ARENA que ha estado proponiendo unos nombres, luego retirándolos, buscando otros; la delegación gubernamental es muy clara en ese sentido, en ese esfuerzo está el secretario técnico, Roberto Lorenzana”, afirmó.

A criterio del vocero presidencial, la estrategia del partido de derecha de querer desgastar políticamente al Gobierno del FMLN a través del estrangulamiento financiero y de la no aprobación del presupuesto 2017, fracasará porque la sociedad salvadoreña está más informada y más documentada lo que le permite identificar las intenciones de cada uno de los actores políticos. “Yo creo que es notable quién trabaja y quién obstaculiza y dificulta la solución de los problemas”, manifestó durante entrevista en el programa debate del Canal 35.