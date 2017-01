ARENA pide a gobierno “bajar tono” de declaraciones por supuesta división interna

@elder_gomez_2

El jefe de la fracción legislativa de la opositora ARENA, Alberto Romero, pidió anoche al gobierno “bajar el tono” de sus declaraciones contra una supuesta división en ese partido político.

“Le pedí al Secretario Técnico (Roberto Lorenzana) que bajaran el tono de las declaraciones. Creemos que no es prudente para el país ir en ese estilo”, dijo Romero poco después de salir de una reunión con el funcionario en la sede de Casa Presidencial.

Lorenzana aseguró el miércoles en una entrevista de televisión, que ARENA afronta una supuesta división interna por la presunta falta de liderazgo del presidente de ese partido político, Mauricio Interiano, de quien afirmó, un sector de ARENA lo considera “un flojo”.

Además, el funcionario también aseguró que ARENA tiene “un kínder” en la Asamblea Legislativa, al referirse a los 35 diputados que ese partido político tiene en el congreso salvadoreño, calificativo que “ellos mismos dicen… nadie controla”.

“En ARENA hay un problema y esto es complicado –aseguró Lorenzana -, porque uno tiene que hablar con varios sectores..(para negociar)”.

Romero, sin embargo, aseguró en una rueda de prensa la mañana del miércoles “que más pareciera que el Secretario (Lorenzana) se está refiriendo a chambres, (y) no podemos permitir ese tipo de declaraciones no serias, no responsables”.

“La fracción de ARENA está completamente unida…”, afirmó Romero en la conferencia, pese a que en ocasiones anteriores más de algún diputado de esa formación política ha votado por proyectos o elecciones de funcionarios, contrario a los designios de la dirigencia de ARENA.

“Nuestros diputados tienen su propio criterio, nuestros diputados tienen derecho a expresarse, al lado contrario, en la fracción del partido de gobierno, solo agachan la cabeza y no pueden expresar lo que verdaderamente sienten”, se defendió el legislador.

“Somos 35 diputados que estamos trabajando por el país y lo vamos a seguir haciendo…”, subrayó Romero.

Mesas de diálogo

Romero también dijo que los acuerdos alcanzados con el gobierno en la cita de anoche, habían sido los de comenzar el trabajo en las “mesas” dedicadas a los temas económicos, la administración de las finanzas del Estado y la discusión sobre el rubro café.

También de que ambas partes se comprometieron a presentar la próxima semana propuestas para reformar la Ley de Pensiones, que mantiene en vilo a miles de jubilados de los sectores Públicos y Privados.

Aunque reconoció que el tema principal para ARENA, es la conformación económica del Presupuesto General de este año, que asciende a $ 4, 697.8 millones.

“Fuimos tajantes en que nosotros necesitamos comenzar con el Presupuesto”, subrayó, tras reiterar que su partido político exige al gobierno la inclusión en los gastos del Estado, el escalafón salarial para miles de empleados del Sector Público de Salud, pensiones a militares jubilados y una serie de beneficios económicos para unos 60 mil veteranos del pasado conflicto armado (1980-1992).