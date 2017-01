ARENA debe pensar con cabeza fría

No somos los indicados para dar consejos a la dirección del Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), pues tiene suficientes asesores y cuadros para tal fin, pero, creemos que es oportuno hacerlo en estos momentos, porque lo que hagan, con respecto al Presupuesto General de la Nación será contra el pueblo salvadoreño.

Luego que el FMLN con el acompañamiento de las bancadas de GANA, PCN y PDC aprobara el Presupuesto General de la Nación, las agrias reacciones de los diputados de la fracción tricolor se dejaron escuchar, y con amenazas de futuro.

El jueves por la tarde, la dirigencia del partido ARENA anunció oficialmente que acudiría ante la Sala de lo Constitucional para que declarara inconstitucional la aprobación del proyecto de ley del Presupuesto General.

No dudamos que ARENA cuenta desde ya con el apoyo de los cuatro abogados de la sala de lo Constitucional, dado que, estos y aquellos han mantenido una agenda encaminada a boicotear u obstruir el financiamiento del Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén.

Creemos que la oposición de ARENA a apoyar el Presupuesto General forma parte de esas acciones contempladas en la estrategia desestabilizadora, de cara a mantener un escenario complicado para el Gobierno y al partido de Gobierno.

Esas acciones al final, a quien afecta es al pueblo, en general.

Para 2017 el Gobierno tiene presupuestado la inversión de por lo menos 900 millones de dólares, lo que contribuirá en la creación de fuentes de trabajo y en el desarrollo económico del país.

Asimismo, afectaría a los trabajadores que gozan de escalafones y los veteranos de guerra de la fuerza armada y ex guerrilla, que, tras los ajustes de partidas se le dedicaron fondos en el presupuesto.

Con sus argumentos originales, ARENA había convencido a los partidos GANA, PDC y PCN a no votar por el presupuesto, pero, tras el diálogo promovido en Casa Presidencial y con la dirección del partido FMLN, los diputados de dichos partidos lograron modificar el presupuesto general de la nación, con lo que ARENA se quedó sin argumentos lógicos, y fue así como se votó por el presupuesto.

No criticamos el interés que tiene ARENA en sacar provecho de corte electoral, siendo que 2017 es un año pre electoral, pero no se vale si lo busca a partir de dañar al pueblo. Porque, buscar la inconstitucionalidad de la aprobación de la ley del presupuesto es afectar al pueblo en general.

ARENA no ha dado las lecturas correctas a las encuestas, que por cierto no la favorecen, eso indica que la población se ha dado cuenta que su papel opositor no es el que la población salvadoreña esperaba de ella.

ARENA pues, debería pensar más con cabeza fría, y desistir de causar daño al país, mediante un recurso de inconstitucionalidad que seguramente lo tienen asegurado con los cuatro de la Sala de lo Constitucional.