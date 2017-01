ARENA bloqueó presupuesto porque no defiende intereses de población, dice Rolando Mata

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El diputado del FMLN, Rolando Mata, dijo ayer que la aprobación del presupuesto general de la nación 2017 fue posible gracias al acompañamiento y la voluntad de las fuerzas políticas que tienen visión de país y a pesar de los obstáculos puestos por la fracción parlamentaria de ARENA que aparentemente no está representando a toda la ciudadanía.

“Lo ideal hubiese sido aprobarlo el año pasado para eliminar incertidumbre, inseguridad a la gente. Hoy tenemos un presupuesto que tiene una orientación de inversión social”, explicó el legislador de izquierda durante el programa 8 en Punto de canal 33.

Se trata de 2,100 millones de dólares para el área social y donde la prioridad es la educación. Un rubro que absorbe un importante segmento del presupuesto 2017 es el pago de la deuda del país, que consumirá $914 millones, de acuerdo con Mata.

“Es un presupuesto racional, equilibrado. Y hoy tenemos la posibilidad de que la inversión de $980 millones se pueda iniciar su ejecución, aquellas áreas de los ministerios que van a aplicar su escalafón”, explicó.

Según el parlamentario efemelenista casi a todos los ministerios se les ha bajado en un 17% el presupuesto para bienes y servicios, como parte de la política de austeridad que implementa el Ejecutivo.

Manifestó que todos aquellos argumentos que se están poniendo como bandera para oponerse al presupuesto 2017, solo buscan mantener una actitud mezquina de cara al país y a las familias que están esperando un crecimiento en la economía y mayores empleos.

Mata rechazó, por otro lado, que el Gobierno esté preparando un incremento de dos puntos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) como lo han divulgado personeros del partido ARENA y recordó que es precisamente el partido de derecha y grupos civiles cercanos los que han manejado ese discurso de cargar a la población con impuestos regresivos.

“Eso lo ha planteado ARENA, hoy ya dicen que no. Lo planteó ANEP, lo planteó FUSADES y eso viene desde hace años. Eso esta en el menú del Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuando los funcionarios del Gobierno se han referido a eso se refieren en esos términos”, explicó.

Como partido, el FMLN se ha pronunciado que antes que aplicar un incremento del IVA a la población, se debe de resolver el tema de la evasión y la elusión. “Es público ya que la mitad del presupuesto de este año es lo que se pierde en evasión y de eso, unos 700 millones corresponden a la retención del IVA”, afirmó.

Consideró que esto ya puede calificarse como delito porque no es dinero proveniente de las empresas, sino que es el impuesto de IVA pagado por la población y que los empresarios no trasladan al Ministerio de Hacienda.

El diputado del PCN, Francisco Merino, por su lado rechazó que su partido haya accedido a acompañar al Gobierno en la aprobación del presupuesto por intereses particulares. Dijo que elaboraron una propuesta en conjunto con el partido PDC para desentrampar la aprobación del plan de gastos de 2017.

“No haber aprobado el presupuesto habfría traído más problemas aun para aquellos que se han mostrado en desacuerdo con la aprobación. Habría incertidumbre, no iba a darse la inversión pública, no iban a pagarse escalafones, que no solo es el de Salud”, dijo Merino.

El legislador arenero René Portillo Cuadra, por su parte, insistió que la aprobación del presupuesto es inconstitucional porque no fue discutido en la plenaria legislativa de la semana pasada a pesar que así lo establece la Carta Magna.;Mata refutó el argumento del arenero y señaló que se tenía más de tres meses de estarse revisando y debatiendo el proyecto de presupuesto en la comisión de hacienda de la Asamblea Legislativa.