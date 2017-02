ARENA apoya a familiares de pandilleros para no prorrogar medidas extraordinarias

@JoakinSalazar

“No me permiten ver a mi esposo, no sabemos como está”. Desde tempranas horas de este viernes, las calles y portones de acceso a la Asamblea Legislativa fueron cerrados, ante la llegada de una protesta anunciada, de familiares de pandilleros de todas las clicas conocidas, que apoyados por la Iniciativa Pastoral por la Vida y por La Paz (IPAZ) pretendían solicitar a los diputados y diputadas no prorrogar las Medidas Extraordinarias.

Con el rostro tapado y con evidente coraje contra las políticas de seguridad, familiares, en su mayoría mujeres de todas las edades, llegaron a una de las entradas de la Asamblea, denunciando y alegando que no han visto a sus esposos, hijos y sobrinos que permanecen en prisión.

“No, nos podemos hacer ignorantes de lo que está sucediendo, queremos ver a nuestros familiares, desde marzo del año pasado no sabemos como están”, dijo una de las mujeres, que no quiso dar su nombre, pero aseguró que su esposo está recluido por el delito de homicidio en el Penal de Ciudad Barrios, uno de los reclusorios bajo las medidas extraordinarias.

Las familias reunidas en la calle exigieron que haya un diálogo con pandillas para evitar que se sigan violando los derechos fundamentales de los involucrados.

Medardo Gómez, Obispo de la Iglesia Luterana y representante de IPAZ, acompañó a las familias que pretendían entregar un escrito a los diputados, para que entre a la discusión que mantienen ahora, con la prórroga de las medidas extraordinarias.

El obispo Gómez aseguró que la iniciativa de solicitud iba ser acompañada por dos diputados de ARENA, Norman Quijano y Rodolfo Velásquez Parker, quienes saldrían a recibir el escrito para la Asamblea Legislativa, no obstante, la iniciativa se suspendió.

“Nuestro interés es la pacificación del país, velar por la justicia y la paz, ahora hemos hecho presencia pero nos han informado que no hay ingreso a la Asamblea, así que vamos a reprogramar la presentación de la pieza de correspondencia, en las que pedimos que las medidas no sean prorrogadas, porque los familiares de los presos nos informan que las medidas han dado pie a violaciones de derechos humanos”, dijo el Obispo.

Asimismo, dijo: “prorrogar las medidas extraordinarias no conviene, se han dado informes que estas medidas han tenido éxito si antes las muertes eran entre 25 personas, ahora se habla de ocho, se necesita que se tomen otras medidas.

Sabíamos que nos daría iniciativa Norman Quijano y Velásquez Parker, pero ellos mismos nos avisaron que hoy no se podrá entregar”.

En el escrito, por presentar, familiares e iglesias afirman que la labor de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada de El Salvador debe ser diferente, porque actualmente afecta directamente los derechos fundamentales de la población, “Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral”, recuerda el escrito.

“Si bien las medidas extraordinarias fueron creadas para un propósito específico ya dieron su fruto y ahora están permitiendo mucho más que se violentan los derechos humanos universales de la familia salvadoreñas; No hay camino mejor que el diálogo, nosotros proponemos dialogar con las pandillas, hay que llegar a entendimientos, es el único camino”, agregó Gómez.

El Obispo luterano aseguró que ellos se han acercado, por medio de familiares, a estructuras delictivas, de Mara Salvatrucha (MS13), Pandilla 18 Sureños, no obstante no se ha acercado a la pandilla 18 Revolucionarios. Por su parte, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha sido enfático en decir que no habrá diálogo con pandillas.