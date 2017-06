ARENA acusa de intervencionista a representante del BID

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Las declaraciones hechas por Mauricio Silva, director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al frente de los países de Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, en una columna de análisis, no fueron del agrado del partido ARENA por lo que las calificó de intervencionistas.

Silva, en su columna titulada “Están Sacrificando al país”, señala al partido de oposición de poner los intereses partidarios antes que los de país.

“Están poniendo los intereses de partido por delante de los de El Salvador. La Sala de lo Constitucional hace algo similar en su decisión sobre el SITRAMSS, al tomar una posición que no tiene explicación técnica. El costo de ello es muy alto para la nación y tendrá repercusiones a largo plazo. Lo digo con el conocimiento que me da mi función como director del país en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”, expuso Silva en su escrito.

El funcionario mencionó que el partido ARENA y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), al negar al Estado el endeudamiento con organismos multilaterales, obligan al país a buscar fuentes de dinero más caras.

Estas declaraciones fueron calificadas de intervencionistas por parte de Mauricio Interiano, presidente de ARENA, quien envió una carta a Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en la que solicitan una “excusa pública respaldada institucionalmente por los países que representa”, el señor Silva. Pero esto no es todo, además de exigir el pronunciamiento público, el partido de oposición acusó a Silva de hacer injerencia de asuntos de política interna salvadoreña, por lo que pidió su remoción del organismo como representante en El Salvador y advirtió que no participará en reuniones convocadas por el BID, hasta que no se haga efectiva su petición.

Para Misael Mejía, diputado del FMLN, la crítica del partido de derecha hacia el representante del BID responde a conveniencias. “El partido ARENA, en momentos en que le conviene, critica la intromisión y en otros momentos no, está claro que los miembros del BID, que tienen la responsabilidad de vigilar la ejecución de los recursos que le prestan al país, tienen información de primera mano, es lamentable que la derecha cuando es criticada hable de intromisión y cuando no, se haga del ojo pacho”, reflexionó Mejía.

Mejía recordó que cuando se habló del tema de las CICIES y su intervención el país, el partido de oposición no dijo nada, pero cuando un representante de un organismo internacional les atribuye la responsabilidad de la crisis fiscal del país entonces si lo consideran injerencia.

El diputado Rolando Mata, por su parte, considera que “ARENA con el lío electoral que tiene busca protagonismo y sus miembros salen a decir cualquier cosa, es una lástima porque la mayoría de ellos son ex funcionarios públicos y conocen la condición del representante del BID. Ellos (diputados de ARENA) se oponen a cualquier medida que traiga recursos para la aplicación de los planes, programas y políticas de inversión social y económica del gobierno”. Para Mata, estas declaraciones son una justificación de la derecha para seguir con la terquedad de no favorecer a la ciudadanía, aun cuando saben que son los responsables del problema fiscal que vive el país.

Según los entrevistados, los juicios emitidos por Mauricio Silva no son basados en falta de información, al contrario, nacen producto de la claridad con que el funcionario analiza que los problemas que se tienen son provocados, como parte del bloqueo que la derecha ejerce al gobierno, aun a costa de hacer quedar mal al país ante organismos financieros internacionales.