ARENA acudirá a la Sala de lo Constitucional para dejar al país sin presupuesto

David Martínez

@davidmar2105

La desestabilización al gobierno continúa. Y es que la dirigencia del principal partido de oposición, la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) reafirmó que pondrán un recurso de inconstitucionalidad contra el Presupuesto General de la Nacional y anunciaron el retiro definitivo de las mesas de diálogo con el gobierno.

Sin dar argumentos de peso, los miembros de la oposición dijeron que el presupuesto carece de legalidad, pues según ellos “tendrá un impacto negativo para los salvadoreños” porque no refleja las necesidades más sentidas de la población.

“Este presupuesto no cumple con la Ley de Responsabilidad Fiscal, tiene un déficit del 3,3 por ciento y por ende tendrá consecuencias negativas, porque no cubre necesidades básicas como salud, educación y seguridad. Ahora invito a los partidos políticos que lo aprobaron a que no vengan a pedir más financiamiento”, amenazó Milena de Escalón, diputada de ARENA.

Pero por lo que realmente dicen es inconcluso, es que no se metieron algunos elementos como lo del Fondo Provisional de Pensiones (FOP), IPSFA y otras partidas a las que supuestamente solo les pusieron 1 mil dólares.

Sin embargo estas partidas quedaron abiertas para rellenarlas cuando llegaran a un acuerdo en Casa Presidencial, situación que ahora queda en “Stand By” debido al retiro de ARENA de las mesas de diálogo.

Al respecto el Secretario de Comunicaciones de la Presidencia Eugenio Chicas recordó que en los últimos siete años, el partido derechista no ha votado por los presupuestos, por ello les hizo el llamado a la responsabilidad de asumir los grandes retos del país, y expresó que el gobierno tiene la voluntad de seguir negociando en las mesas.

Pero al parecer esto no es suficiente para ARENA, pues aseguran que esperan ver un “cambio de rumbo” por parte del gobierno para enfrentar la crisis, por eso como castigo no aprobarían préstamos venideros u otras acciones, para financiar lo que para ellos está inconcluso.

Mientras tanto, dicen estar preocupados por las consecuencias que traerá esto, pues se vienen más préstamos y por ende más impuestos para la población, cuestión que fue desmentida por Eugenio Chicas.

En tanto, y como manera de generar algún tipo de rédito político a su favor por las venideras elecciones, anunciaron acciones que ejecutarán como el hacer cabildos abiertos por parte de los alcaldes areneros y reducir el gasto público por parte de su fracción legislativa.

“Vamos a llevar piezas de correspondencias en los próximos días para mejorar la transparencia y la austeridad en el gobierno, por ejemplo, antes de pensar en cobrar más impuestos se debe recortar gastos como compra de vehículos, gasolina y publicidad, por eso queremos regular ese gasto que no beneficia a la población”, aseveró Mauricio Interiano.

Indicó que como bancada tendrán coherencia a lo que piden, pues se les ha prohibido a la bancada tener viajes y gastos superfluos, como hasta el momento los han tenido.

Mientras, se prevé que continúen las discusiones que hasta el momento no han dado resultados positivos para resolver por completo los principales problemas de la población y que han hecho que, según en una reciente encuesta de la UCA, un alto porcentaje de la ciudadanía no crea en los partidos políticos.