Aquí están sus lentes ¡tomen mis ojitos de cangrejo!

Nelson López*

Era como una feria de los lentes de todas las marcas habidas y por haber que se podían medio ver porque los que llegaron eran casi ciegos y solo oían la melodiosa voz de una locutora que riéndose casi gritaba ¡tomen mis ojitos de cangrejo! Hoy sí los voy a dejar viendo bien clarito como que les hubieran hecho los ojitos nuevos en la operación milagro, pero la Milagro no tiene nada qué ver en esto, sino que yo la Mileamiga que necesita sus votos para que algún día pueda estar comiendo como comen la mayoría de mis amigotes que están bien gordos y solo se hacen la lipo y quedan como nuevitas o nuevitos, así que acérquense choquitos lindos, pechochos, ¡hay tan bonita que venís hoy! conmigo ya vas a poder ver bien la papeleta y mirame la cara para que la marqués con una x el día de las votaciones y no importa si estás viejita o viejito, pero a ustedes les voy a dar anteojos de moda ¡chulos se van a ver y van a ver chulo! Y vayan a renovar el DUI porque si no por gusto tanto esfuerzo, porque no crean que estos anteojos son de los rotarios o de los leones, nada que ver, estos anteojos los tengo guardados desde que los donaron en un programa que tuve, y lo que más me dolería es que ustedes empobrecidos desgraciados no fueran a votar por mí porque yo puedo regalarle más boladitos útiles, no como aquella que les dio cajas de cartón para echar a los tiernitos cuando la mayoría de mis amigas del mercado los acuestan en los canastos y allí sí duermen felices… porfa… que no me vengan con cuentos que lo que yo regalo no sirve, yo prefiero algo que ustedes utilicen para mi beneficio, que caer en delitos como andar repartiendo medicinas vencidas ¡Esas son estupideces! Hay que regalar lentes aunque no puedan leer pero lo van a poder ver bien a uno y después ¡voto seguro! Y a mí que no me critiquen porque puse a leer a la niña con lentes nuevos solo porque no le hice el examen optométrico. ¡Eso es tonto! Si la niña leyó bien todo el campo pagado y por eso lo publiqué en el feysbuc, porque fue admirable cómo pegué sin necesidad del examen, ese que hacen en las ópticas envidiosas y en Certrasen a los conductores temerarios. Lo que pasa es que sorprendí a medio mundo y la envidia los corroe y los ciega a tal extremo que no les permite ver (ve a estos también les voy a dar lentes) las buenas obras que hago con el pobrerío que no les alcanza ni para anteojos de dos dólares y eso sí que a mí no me van ahuevar con eso de que cometí delito, porque yo sí me puedo defender, no soy taraila como aquella que la toparon por meter viagra chaveliada. Yo sí puedo comprobar que la gente va viendo más clarito que el agua. Y eso de hacer propaganda con los bichitos tampoco es penado por la ley Lepina y si no ya hubieran zampado a la cárcel a Emilio que ocupó un montón de cipotes que solo pueden votar en las infantiles y que no valen para hacerse propaganda y yo solo a una cipota que leía bien chivo ocupé y eso no me quita el sueño. Buenas noches. Sí, bueno, ya que me acuerdo… para todos los criticones ¡tomen sus ojitos de cangrejo!

*ocurrencias@diariocolatino.com