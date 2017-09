“Apoyar la Ley de Reparación a Víctimas será apoyar la reconciliación del país”: Eduardo García

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“Yo esperaría que siendo este el año de la paz y reconciliación, y los 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz, avance el tema de reparación a las víctimas”, expresó en exclusiva para Diario Co Latino Eduardo García de Pro Búsqueda y miembro activo de un colectivo de organizaciones de derechos humanos, que marcharon hasta la Asamblea Legislativa, para peticionar por la Ley de Reparación Integral para las Víctimas del Conflicto Armado.

¿Qué contiene este anteproyecto de ley de reparación a víctimas?

-Estamos apostando, más que a una normativa jurídica, a legislar sobre un derecho vulnerado que es la reparación a las víctimas; a que se reconozcan sus derechos constitucionales, así como, ponderar la verdad, la justicia y la reparación. Esto, sí es obligación que tiene el Estado para que no se vuelvan a repetir este tipo de hechos, y fue a esto le dimos forma de ley precisamente, antes de que se declarara inconstitucional la Ley de Amnistía.

Es una demanda sentida desde hace muchos años y que por fin un buen número de organizaciones de derechos humanos y del Comité de Víctimas se han puesto de acuerdo para formular esa ley, pero en realidad son derechos los que estamos reclamando.

¿Cuáles son los puntos principales de este anteproyecto?

-El derecho a la verdad. Hay un fuerte énfasis en reconstruir y acceder a información para conocer qué pasó… porque es un derecho y la Sala de lo Constitucional (CSJ), en 2010, con su sentencia en el caso de San Francisco Angulo le da a las personas la posibilidad de conocer la verdad, se le reconoce y dice que es un derecho que está plasmado en la Constitución (de la República).

Con esta ley lo que intentamos es evadir todo este proceso de judicializar, para hacer una valoración de la afectación de las víctimas y ver en qué grado serán reparadas. Y es que, estamos viendo que se están muriendo las madres, que se están muriendo un montón de víctimas; entonces hemos previsto una ley que evada un poquito la obligatoriedad de pasar por la justicia, para llegar a un contexto de reparación, eso forma parte de esto.

¿Cómo anular la judicialización de los casos?

-La ley no elude la justicia, simplemente la sobrepasa, para que no sea necesario para aquellas familias que no quieren interponer demanda y que puedan ser reparadas en vida. Dejando abierto el espacio de la justicia en los tribunales, porque es un derecho inalienable, un derecho constitucional y que esperamos que muchas víctimas puedan acceder e independientemente que se judicialice las personas podrán ser reparadas con esta ley.

¿Cómo hacer esta reparación económica?

-Dinero existe, solo Justicia tiene el 6% del Presupuesto Nacional y año con año va aumentando y es tanto el dinero que tiene el Órgano Judicial que no alcanza a gastarlo y cuando llega diciembre comienzan a hacer sus “combos navideños” para gastarlo; también existe un mal gasto y despilfarro en la Asamblea Legislativa que bien podría servir para reparar a las víctimas.

De todas formas, muchas de las víctimas no están buscando el dinero, no les va a pagar, ni les va a sanar la herida que le han abierto con la desaparición forzada o el asesinato de sus familiares. Además, no hay suficiente dinero en el mundo para pagar una vida, para deshacer treinta años de separación con sus familiares, ni para deshacer ese perdón impuesto y ese olvido.

¿Qué han pensado entonces?

-Se ha pensado más en hacer énfasis en reparaciones morales, en reparaciones éticas, el reconocimiento de lugares. Es darle continuidad al decreto 204, pero visto desde las víctimas y también está el tema de reparación educativa. ¿Cuántos jóvenes no pudieron acceder a estudios o becas de estudio para su educación? Claro, si sus padres estuvieran vivos y les pudieron haber costeado. La gente que perdió su casa por los incendios en operativos de “Tierra Arrasada”, o qué pasa con estas familias que perdieron su terreno, lote o manzana, por el conflicto armado, porque salieron de ahí para salvar sus vidas y cuando regresaron están ahí, otras personas que dicen ser dueños de sus tierras. ¿Cómo reparar eso?

¿Qué con los adultos mayores?

-Estamos hablando de pensiones para aquellas personas que por alguna discapacidad o por su edad, no pueden cubrir sus necesidades básicas. El sistema capitalista a nivel mundial, cuando se te causa un daño consideran que el dinero es lo primero que repara y no siempre es así.

Esta ley que presentamos es el fruto de un gran consenso de muchas organizaciones que no solo piensa en el dinero, piensa en otros factores de atención como la psicosocial adecuada que ayude a las personas a reponerse del trauma posterior al conflicto armado; la atención en salud, existen muchas enfermedades degenerativas producto del sufrimiento y las graves secuelas que les han dejado estas graves violaciones a sus derechos humanos. Nosotros ponemos énfasis en esto, no solo lo económico, claro esto no se puede obviar, pero no tiene la fuerza, ni peso como todas aquellas reparaciones simbólicas, morales y físicas que se les dan a las víctimas.

¿Qué opinas de la gente que considera que ya es tarde para las reparaciones?

-Sí, ya es tarde para todos los que ya abandonaron este mundo y se quedaron en la puerta sin obtener una reparación… bueno ni siquiera un reconocimiento formal por parte del Estado por el daño causado a las víctimas. Y la petición de un perdón y reconocer que tenían razón, que nada debían pero pagaron las consecuencias sus familiares.

Para unas personas, es posible que hayan seguido con sus vidas y es una cosa natural de un ciclo de vida, porque son personas más emprendedoras que otras; pero el trauma emocional no es fácil, el recuperarse de esa afectación psicológica. Nunca es tarde para saciar esa sed que se tiene de justicia y reparación y esto que no hemos entrado al tema de la justicia como acción penal, sino que entramos a la justicia como un reconocimiento justo de equilibrar lo que dicen las víctimas y lo que dicen los victimarios; es por esto nuestro fuerte énfasis al acceso a la verdad y que se le reconozca, claro algunos tendrán que pasar por el sistema del justicia.

¿Consideran que tendría que pedir perdón la Fuerza Armada?

– En este país… ya se ha pedido perdón varias veces y empieza a ser una cuestión repetitiva, la primera vez fue simbólica porque fue un presidente (Mauricio Funes) quien pidió perdón en el nombre del Estado.

La segunda fue simbólica, porque el Presidente Salvador Sánchez Cerén, no solo lo pedía como Jefe de Estado, sino también como comandante de la guerrilla, y lo que pudo afectar la guerrilla al resto de la población.

Ahora, estas reivindicaciones tendrían fuerza si los que piden perdón fueran de quienes cometieron el atropello de la Fuerza Armada, podría ser el ministro de la Defensa en este caso. Y sería un acto de solidaridad, un acto de sencillez, de humildad de reconocer los grandes atropellos. ¿Por qué no lo hace la Fuerza Armada?, que es parte del Estado … y la guerrilla que era insurgente, que no pertenecía al Estado fueron los primeros; y por último se va quedando la Fuerza Armada una institución del Estado dentro de un sistema democrático… esto es apenante, vergonzoso diría.

¿Cómo van lidiar para que no se politice este anteproyecto en la Asamblea Legislativa?

-Ha sido un largo camino, nos hemos tardado como dos años en sacar esta ley de las víctimas y en los últimos tres meses hemos estado haciendo un lobby intenso con los diferentes partidos políticos donde tuvimos de todo. Es irónico, pero cuando presentamos este anteproyecto algunos diputados nos preguntaron ¿qué pensábamos de instalar la pena de muerte en el país?, algo contradictorio. Aparentemente tenemos consolidados tres partidos: el FMLN, ARENA y GANA, claro, otra cosa será el debate de esta al interior del Órgano Legislativo y solo esperamos que honren su palabra.