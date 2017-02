Anteproyecto de Ley contra la minería ingresa a discusión en el Legislativo

@SilviaCoLatino

“Como FMLN tenemos claro que la minería metálica en nuestro país no es viable. Que la minería metálica es una amenaza para la vida, para el medio ambiente, para los ecosistemas, para la biodiversidad”, declaró el diputado Guillermo Mata, presidente de la Comisión de Medio Ambiente, quien anunció la introducción del tema en la agenda de trabajo legislativo.

La presentación del anteproyecto de ley contra la minería metálica, presentada por la Iglesia Católica, organizaciones sociales y comunidades afectadas por la industria minera, se da con el fin de erradicar amenazas irreversibles al medio ambiente y los ecosistemas de las zonas identificadas con vetas de metales preciosos.

El debate sobre una nueva Ley de Minería cuenta además con el apoyo de cuatro de los cinco partidos representados en la Asamblea Legislativa, lo que permitió un acuerdo para citar el próximo 14 de marzo al Ministro de Economía, Tharsis Salomón López y al Director de Hidrocarburos y Minas, Ricardo Salazar, para iniciar el estudio de la propuesta.

Asimismo, los legisladores de la Comisión de Medio Ambiente harán visitas de campo a las minas de San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, que fue la empresa Commerce Group y posteriormente, en el municipio de San Isidro, Cabañas, con la empresa minera Oceana Gold, antes Pacific Rim, que perdió el “laudo arbitral” ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Al agendar las actividades a seguir, el diputado Mata Benett lamentó la actitud de la transnacional minera, por declaraciones vertidas que parecen ignorar el fallo emitido por el CIADI, que desde el año pasado manda el pago de ocho millones de dólares al Estado salvadoreño.

“Todavía nos dicen que el CIADI no puede decir que no haya minería metálica en El Salvador. Por lo cual confirmamos lo que hemos venido sospechando, se mantienen mintiendo, se mantienen en las zonas de las minerías, y algo insólito, como era venir a esta comisión a contarnos que la minería es buena, afortunadamente la pieza pasó sin pena, ni gloria y no van a ser recibidos”, reiteró.

Mientras, Minerales Torogoz, S.A. de C.V., subsidiaria de OceanaGold Corporation en El Salvador giró un boletín de prensa para dar a conocer la posición de la empresa minera en torno a la resolución del CIADI, ante la demanda millonaria interpuesta contra el Estado salvadoreño.

“Actualmente, el tribunal del CIADI está revisando consideraciones legales adicionales presentadas en diciembre del año pasado, a iniciativa del abogado de la firma Foley Hoag LLP, representante del gobierno de El Salvador en Washington. Debido a estas nuevas diligencias legales a considerar por el Tribunal del CIADI se ha ocasionado un retraso en el proceso, y por el momento, la Compañía está a la espera de recibir correspondencia oficial respectiva por parte de los jueces árbitros encargados en el CIADI, para revisar el resultado de la misma, antes de proporcionar un comentario adicional al asunto”.

Y argumentaron, que el Tribunal del CIADI “no dictó una sentencia que prohíba el desarrollo de la minería en El Salvador, simplemente porque no tiene la competencia, ni la autoridad para tomar tal decisión”, al considerar que el tribunal solo declaró que el Gobierno de El Salvador “no era responsable de las reclamaciones monetarias presentadas por Pacific Rim Cayman con relación a la inacción del gobierno asociada con la aprobación del proyecto de minerales oro-plata denominado El Dorado”, según el boletín de prensa.

Como consecuencias muy nefastas que pone en riesgo la salud de las personas y el medio ambiente, es la principal preocupación del Arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, en sus declaraciones en el conversatorio sobre el Anteproyecto de Ley contra la Minería Metálica realizada en la Televisión Católica Arquidiócesana (TVC).

“Con la minería inmediatamente lo que sucede es que, el arsénico va a contaminar el agua; todos sabemos que al Norte de Chalatenango hacia La Unión se ha aplicado arsénico (para separar metales de la rocas) y toda esa contaminación va a parar a los mantos acuíferos”, reiteró.