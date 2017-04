Ana Vilma de Escobar es investigada por presunto enriquecimiento ilícito

@JoakinSalazar

La ex Vicepresidenta de la República por ARENA, Ana Vilma de Escobar, es investigada por la Sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), así lo confirmó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González.

La Sección de Probidad investiga a Ana Vilma de Escobar, como ex Vicepresidenta de la República, en el periodo 2004 – 2009, último gobierno de ARENA, del ex presidente Elías Antonio Saca, que hoy enfrenta proceso por Lavado de Dinero, sin embargo, la ex vicepresidenta no figura, en el proceso.

La ahora diputada por el partido ARENA, forma parte de un listado de 76 funcionarios y ex funcionarios que la Sección de Probidad investiga por la presunción de enriquecimiento ilícito.

González no detalló cuanto es el monto por el que la diputada es investigada, no obstante, aseguró que se solicitó “informes del sistema financiero, registro de armas, vehículos, propiedades y de movimientos de migración”, explicó.

El Magistrado afirmó que hasta que se tenga en firme, sobre el proceso contra la diputada, se le va a notificar, porque a partir de ahí corren diez días hábiles para que ella y sus abogados puedan presentar la documentación necesaria en probidad a fin de desvanecer los señalamientos; proceso que la Sección de probidad no ha cumplido en otros casos, donde han denunciado persecución política.

González explicó que la cantidad final que recoge el informe de Probidad, luego de que responda la diputada, pasará a deliberación de Corte Plena, tras el debate se decide lo correspondiente, si se manda a juicio civil de enriquecimiento ilícito.

Hasta la fecha, se ha enviado a juicio civil, al ex presidente Saca y a su secretario privado Elmer Charlaix, quienes ya no figuran como miembros del partido ARENA, por lo que del partido tricolor no hay ex funcionarios que tengan procesos abiertos en su contra.

En su defensa, la diputada Ana Vilma de Escobar dijo no tener ningún problema de que le investiguen su patrimonio; por lo que afirmó que sus ingresos no sólo provienen de sus actividades políticas, si no también de los ingresos que tiene su esposo, Carlos Patricio Escobar, quien durante 40 años ha sido vicepresidente del Grupo Empresarial Poma.

En una entrevista televisiva, la diputada recalcó que no se opone a que haya investigación. “No me siento cuestionada, ni me siento preocupada, es parte de lo que debemos hacer todo funcionario público. Que nuestro patrimonio esté a la luz para que no hayan apropiaciones indebidas”, comentó.