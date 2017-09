Mauricio Vallejo Márquez

Escritor y coordinador Suplemento 3000

Una pareja está sentada frente a frente y apenas se notan sus siluetas iluminadas por una vela. No se dicen nada, sólo se ven uno al otro. Una mujer y un hombre. La vela se mueve y el hombre al fin abre la boca.

-Ya era hora que volviera a moverse.

-Sí –contesta ella- estaba aburrida de ver la llama erguida, me gusta ver como se inclina. ¿No te parece hermoso?

El hombre se acercó a la llama.

-No, me parece que no tiene pasión.

-¿Pasión?, ¿qué te hace pensar en eso? Hace años que no escuchaba esa palabra.

-Y cómo pensabas oírla si únicamente quedamos nosotros.

-¿Qué, ya murieron todos?

El hombre jugueteó con sus dedos entre la llama

-Hace mucho, mucho tiempo

-Pero eso no es posible –dijo y se acerco a la llama

-Bueno, si no quieres creerlo acércate y te diré lo que va a pasar.

Se notaron sus pieles celestes y sus ojos vidriosos.

El androide le pidió que se acercara más con la mano, cuando estuvieron a centímetros de la llama sopló y la oscuridad lo inundó todo, hasta la eternidad.