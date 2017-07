América Latina y el Caribe ratifican su compromiso con la Agenda 2030 y los acuerdos multilaterales

Internacionales/CEPAL

México presentó hoy en Nueva York las principales conclusiones y recomendaciones emanadas de la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar en abril de este año bajo los auspicios de la CEPAL.

México, en su calidad de Presidente del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, ratificó el compromiso de la región con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y reafirmó la importancia de acuerdos multilaterales como la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo, el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la Nueva Agenda Urbana, al presentar en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible (HLPF, por sus siglas en inglés), las principales conclusiones y recomendaciones emanadas de la instancia regional creada para monitorear los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En la primera sesión del segmento ministerial del HLPF, que se celebra en Nueva York, Francisco Guzmán, Jefe de la Oficina de la Presidencia de México y Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030, detalló los acuerdos más importantes establecidos en la primera reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, que tuvo lugar del 26 al 28 de abril de este año en Ciudad de México, bajo los auspicios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El hecho de que entre 2016 y 2017 catorce países de la región estén presentando sus informes nacionales voluntarios (VNR, por sus siglas en ingles), “refleja el compromiso de nuestra región con este mecanismo global de seguimiento y examen y sobre todo nuestro compromiso para que nadie se quede atrás”, resaltó el representante mexicano.

“Reconocemos que los Gobiernos son los que tienen la mayor responsabilidad en la implementación de la Agenda 2030”, al tiempo que “destacamos el potencial del sector privado para cambiar modalidades de consumo y producción hacia modelos más sostenibles”, agregó Guzmán. En concordancia con el enfoque incluyente de la Agenda 2030, en las próximas reuniones del Foro participarán integrantes de organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado, apuntó.

El representante de México enfatizó que para los países de la región “la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas son cruciales para cumplir todos los ODS”, así como la asistencia oficial para el desarrollo, el financiamiento climático y la cooperación Sur-Sur.

Paralelamente, sostuvo Guzmán, los países latinoamericanos y caribeños recomiendan redoblar esfuerzos para reducir los flujos financieros ilícitos, en particular la evasión de impuestos y la corrupción; instan a los Estados a no promulgar ni aplicar medidas financieras o comerciales de manera unilateral que sean incompatibles con el derecho internacional; y llaman a las Naciones Unidas para que, en consulta con las instituciones financieras internacionales, elaboren indicadores del progreso del desarrollo sostenible que vayan más allá del ingreso per cápita y reconozcan todas las dimensiones del desarrollo.

Finalmente, el funcionario mexicano señaló que, “en nombre de América Latina y el Caribe, México reconoce y agradece el respaldo de la CEPAL para implementar la Agenda 2030. También valoramos la contribución y el apoyo proporcionado por el sistema de Naciones Unidas, las organizaciones internacionales y los programas con presencia en los países”.

El panel tuvo lugar a continuación de la ceremonia de apertura del segmento ministerial del HLPF, con la presencia del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres; del Presidente de la Asamblea General, Peter Thomson; y del Presidente del Consejo Económico y Social, Frederick Musiiwa Makamure Shava, y la participación especial de Jeffrey Sachs, Director del Instituto de la Tierra de la Universidad de Columbia (Estados Unidos).

Posteriormente, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, expuso en el evento paralelo The Role of Business at the Local Level: Innovation and multi-stakeholder action to advance the 2030 Agenda (El rol de las empresas a nivel local: innovación y acción de todos los actores involucrados para el avance de la Agenda 2030), organizado en conjunto con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Misión Permanente de Dinamarca ante las Naciones Unidas.

Bárcena recordó que representantes del sector privado participaron activamente en el foro regional realizado México, donde detallaron algunas de las estrategias que llevan a cabo sus empresas en favor del desarrollo sostenible, la inclusión social y el bienestar de la población, desde la integración de los ODS en los planes de negocio y su alineación progresiva con los indicadores de desempeño empresarial hasta iniciativas concretas como capacitaciones gratuitas en línea, educación financiera, la promoción de emprendimientos y el fomento de la igualdad de género y de proyectos tecnológicos innovadores aplicados a la salud y a las ciudades inteligentes.

La máxima representante de la CEPAL recalcó la importancia de contar con “arreglos institucionales e incentivos apropiados para generar alianzas público-privadas virtuosas con el fin de cumplir los ODS”, especialmente en áreas como la revolución de los datos (con la oportunidad de utilizar los grandes datos para la medición de los ODS) y en sectores específicos como el transporte, la gestión del agua, el manejo de los residuos, la eficiencia energética y la igualdad de género.

La CEPAL seguirá promoviendo el diálogo público-privado bajo este enfoque renovado en el marco del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible que se realizará anualmente, concluyó Bárcena.