En América Latina el 80% de los niños tiene problemas de aprendizaje por causa nutricional

Yaneth Estrada

@caricheop

De cara al 9º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez, organizado por la Fundación Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños (ELIC), hablamos con Sergio Ariel Sánchez, psicólogo (de nacionalidad mexicana, brasileña, peruana) con más de 20 años de experiencia en psicología educativa ambiental y efectos de la Alimentación en el aprendizaje.

– A nivel de organización, en cuanto a la realización del Congreso, ¿cómo va el proceso?

Todos los expositores ya están confirmados, son 70 u 80 y la mayoría llega al país entre la primera semana de julio. Acá destacan la doctora Francesca Bradamate; especialistas en didáctica de la física, Mag. Juan Raúl Cadillo; de los 50 mejores docentes del mundo, licenciada Ana Beatriz Luque; alimentos y un mundo de colores, Doctor Mario Pérez, de la NASA, Michele Manpreet Ryatt; las tres dimensiones del espacio social y sus implicaciones para la didáctica.

Estamos cerca con los expositores, listos para desarrollar el taller, algunos vienen el 1 de julio y antes van a estar desarrollando talleres y ponencias con organización, Universidades y el Ministerio de Educación (MINED).

– ¿Cómo analiza la realidad educativa de América Latina?

La educación es la llave de oro para el avance de las multitudes dice el maestro José Miguel y la maestra Mariani y esta es la herramienta para cambiar la realidad. Por eso, nosotros proponemos la educación en cuatro pilares: en la ciencia, en el arte, en la filosofía y en la didáctica.

Digamos que la educación en ciencia le permite al niño o al joven desarrollar su capacidad investigación y desarrollo de investigación, desarrollar criterio, capacidad de razonamiento lógico. Además, la filosofía ayuda a encontrar el significado que la vida tiene, que los sucesos tienen y que las cosas tienen, el porqué y el para qué de la existencia. El arte estimula su capacidad de crear expresado en todos sus potenciales y la didáctica representa la capacidad de transmitir lo que sabes.

Esta es la realidad que tenemos ahora, en nuestra región, con una educación que ha sido tan golpeada, muy olvidada, pero muchos Gobiernos como Perú, Bolivia y Venezuela están teniendo cambios invirtiendo mucho más. Lo que quiere decir que la región está poniendo bastante énfasis en la transformación educativa como eje transversal de la evolución de nuestros pueblos.

Necesitamos elevar el nivel cultural, de nuestra fe, necesitamos mejorar la alimentación, nutrición, hacer que los niños y jóvenes tengan ideales, que tengan aspiraciones, que luchen por utopías, que nos permitan tener una mejor forma de vida en colectivo.

– ¿Como especialista, nos puede explicar cómo influye la alimentación en el proceso educativo?

Bueno, si hablamos de la alimentación que es un tema que vamos a trabajar mucho actualmente, hay sustancias químicas que vienen en productos con cantidades elevadísimas como el glutamato monosódico que viene en los consomés que dañan el hipotálamo. Área del cerebro que tiene funciones en la memoria y el aprendizaje, también es asociada a las emociones y estamos dando a los más pequeñitos este producto, que todavía está en proceso de formación entre los 0 y los 7 años.

Entonces, las neuronas siguen creciendo, el árbol dendrítico y tenemos un problema muy grave cuando muchas sustancias químicas que vienen en los productos empacados, en las sodas, en las paletas, en los caramelos y chicles pueden generar trastornos neurológicos desde los niños en su primera infancia que pueden generar atrofias que después se van a expresar en problemas de aprendizaje, en problemas de atención e hiperactividad, en violencia, en impulsividad y en problemas emocionales.

– ¿Pero estos temas no llegan a los grandes medios de comunicación?

Claro, porque la publicidad como está regida por intereses económicos y el marketing, pues no va a expresar muchas veces lo que la ciencia está descubriendo a través de la nutrición del estudio de casos, casuística, con niños o poblaciones. Pero está habiendo un cambio, los empresarios comienzan a ofrecer alimentos saludables porque ahora tenemos una intoxicación crónica de químicos en nuestra niñez que se expresa en problemas de aprendizaje. Esto según estudios científicos que lo comprueban.

– ¿Tienen datos de cómo influye la nutrición a nivel educativo y si existen otros problemas de aprendizaje?

En América Latina el 80 por ciento de los niños tiene problemas de aprendizaje por causa nutricional.

Sin embargo, existen otros problemas como la diversidad humana que reúne a personas con distintas con características y la educación actual pretende tratar de la misma manera a un universo. Lo que va a suceder es que uno de los dos no vamos a poder destacar uno va a quedarse como por debajo de la media y el otro que está por encima. Esto tiene repercusiones psicológicas que afectan mucho porque el niño que no se siente incluido, no se siente parte del núcleo social de una manera adecuada, por lo tanto, arrastra problemas psicológicos que se manifiestan en violencia, inseguridad, retraso de aprendizaje y otros. Cuando lo adecuado sería ver de qué manera nos complementamos.

Alguna vez han escuchado que se podía enseñar matemáticas, astronomía y cálculo con la danza. Es posible porque tenemos muchos niños que tienen una facilidad para el movimiento, a los cuales se les hace más fácil aprender de esta forma. Y esto no es nuevo, los Mayas y los Náhuatl enseñaban astronomía de esta forma y ellos eran unos expertos en estos temas, se puede ver a través de la construcción de su arquitectura.

Entonces, en lugar de competir yo puedo complementarme contigo para crear la dinámica de aprendizaje colectivo que sea favorable para toda la sociedad. Porque actualmente, las matemáticas no son accesibles para todos por su forma tradicional de enseñanza que no permite desarrollar a plenitud el talento en la niñez.

– ¿Su propuesta se enfoca en otra forma de educar, no poner a competir, sino a complementar para generar un conocimiento colectivo?

Enfocando nuestro talento hacia una nueva formar de educación cooperativa y no competitiva. Es una forma de caminar en conjunto todos, como cuando nos tomamos de la mano con nuestras diferencias con otros, por edades diferentes con nuestras estilos de ser diferentes, con los otros enfoques de vida para ir avanzando en la complementariedad de las potencialidades del ser humano.