Alex e Hillary, los mejores del baloncesto en el 2016

Por: Rolando Alvarenga

En materia basquetbolística es justo aterrizar en que las principales figuras del baloncesto salvadoreño durante el año 2016 fueron: Alex Funes, entrenador de Santa Tecla, y la jugadora Hillary Martínez, quien este año debutó con buen suceso en el basquetbol universitario de Puerto Rico. Por lo que, además de destacados, fueron ¡históricos!

En el caso de Funes, quien había iniciado el año ingresando al Salón de la Fama de la Universidad Briar Cliff, de Iowa, Estados Unidos, decidió dar un paso al costado y no ser más el auxiliar de Ernesto “El Colocho” Rodríguez para navegar con su propio tecomate.

Fue así que en una de las primeras sorpresas del torneo Clausura 2016, de la Liga Mayor de Baloncesto (LMB), Funes fue presentado como técnico principal de Santa Tecla. Un reto que se planteaba “yuca” porque los tecleños venían de tropezar dos veces con la misma piedra y no coronarse.

A pesar del riesgo de colapsar en la misión ante equipos y técnicos de más kilometraje, Alex no se arrugó y, como hombre de retos, se las jugó y poco a poco fue aprendiendo sobre la profesión de cómo manejar las cosas en una liga de alta exigencia competitiva.

Con un buen equipo, que al final confirmó ser el más regular y mejor del torneo, Funes se fue sacudiendo el peso de “novatez” hasta lograr asentarse y aplicar el talento de su privilegiada experiencia. Algo que por su carismática personalidad no le fue tan difícil a la hora de darse a entender. Al final, producto de mucho trabajo, disciplina y resultados, logró una inédita coronación invicta en 36 partidos ¡una marca histórica!

En lo que lo que respecta a Hillary Martínez fue -a mi criterio y para un resto de gente que sigue el baloncesto femenino- la mejor del basquetbol salvadoreño durante el año. Y la mejor a partir de sus históricos y trascendentales triunfos internacionales universitarios. Inició constituyéndose en una pieza determinante para la coronación del Recinto Universitario de Mayagüez, Puerto Rico.

Actuación que le permitió obtener los galardones de MVP y Novata de estos campeonatos avalados por la Liga Atlética Inter universitaria de Puerto Rico. Y puso la cereza al pastel ganándose un espacio en el Equipo Ideal de la Liga antes mencionada.

Y si alguien tiene una mejor carta de presentación que la de Hillary, que me la haga llegar debidamente sustentada y yo podría cambiar mi criterio, pero no lo creo. Es que a través de los tantos años de andar en este mundo de las cestas, balones y duelas, no recuerdo que alguna basquetbolista salvadoreña haya obtenido este tipo de triunfos bajo cielo extranjero. Victorias que posicionaron el nombre de El Salvador en la Isla del Encanto y la confirmaron como una realidad para la selección mayor.

Lo de Hillary, quien es una chica marista de sencilla personalidad, pero de muy buen voltaje en la cancha, no es casualidad, ya que fue campeona estudiantil nacional defendiendo los colores del Liceo Salvadoreño; campeona en los CODICADER; seleccionada juvenil, mayor y varias veces campeona en la primera categoría con el Survivor. Obvio, siendo una jugadora de real potencial, el futuro le sonríe y no sería remoto que algún día aparezca en un equipo profesional. De mi parte, más temprano que tarde, regalaré una cosita a Hillary y Alex Funes.