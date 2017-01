Alcaldía de Mejicanos presenta denuncia ante FGR por incendio de mercado

@davidmar2105

Simón Paz, alcalde de Mejicanos, presentó la denuncia oficialmente en la Fiscalía General de la República (FGR) contra ocho personas identificadas como las que ocasionaron el incendio en la fachada del mercado Zacamil.El siniestro ocasionó la destrucción de siete puestos al interior del centro de abastos, por ello los responsables deben responder ante la justicia por tres delitos, entre ellos actos de terrorismo y daño a bienes municipales.“La fiscalía va a ser la responsable de deducir quienes cometieron los actos delictivos. Son ocho personas las que tenemos identificadas a través de los videos que los mismos medios de comunicación mostraron ayer, decir que seis de ellos tenían puesto en la placita que construimos para el reordenamiento”, expresó Paz.Aseguró que a estos seis comerciantes se les podría quitar definitivamente sus puestos, pues “no podemos permitir que delincuentes estén con vendedores honrados y que quieren salir adelante”, acotó el edil.Esta moción será discutida en el seno del concejo municipal este día, y serán ellos quienes decidirán si hacer efectivo o no la acción, pero por el momento el curso de la recuperación del espacio sigue y dijo que no se detendrá.“Voy a llevar la propuesta de desadjudicar los puestos, serán las autoridades correspondientes que deducirán las responsabilidades, pero nosotros vamos a hacer lo propio, pues venimos trabajando con el reordenamiento desde hace varios meses y ellos también estuvieron de acuerdo, dimos las condiciones e invertimos 26 mil dólares para la construcción de la plaza y les dimos todo lo que nos pidieron, pero no puede ser que un grupo haga este tipo de desmanes”, aseveró el edil.Afirmó que hay otras personas que quedaron fuera de la plaza Zacamil, a estas les estarían dando algunas soluciones como la de reubicarlas en los mercados, ya que estudiarán la legalidad que tienen algunos arrendatarios y así darles solución.En cuanto si hay o no vinculación partidaria en estos hechos, el edil dijo no se aventuraría a dar algún tipo de señalamientos, pero que quedará en manos de la fiscalía deducir más responsabilidades en el transcurso de la investigación.