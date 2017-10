Akshay Kale entrevista a César Ramírez Caralvá investigación literaria Roque Dalton y Narayan Surve

Redacción

Estudiante de doctorado de la Universidad Jawaharial Nehru de Nueva Delhi, India, tiene por objetivo comparar la poesía de Roque Dalton y la Narayan Surve por sus coincidencias marxistas junto a valores universales de la humanidad, en esa esfera coincidente Akshay Kale se encuentra con la poesía de César Vallejo que a principios del Siglo XX expone sus opiniones de la Revolución Rusa, evento que transforma su prosa, revolucionando su teoría y praxis, de esa forma encuentra semejanza entre Vallejo y Dalton.El estudio propone el concepto de «compromiso» con el título: «Rehumanizando la poesía: la poética de compromiso de Roque Dalton y Narayan Surve»En su visita a la nación realizó una conferencia en la Universidad de El Salvador Facultad de Ciencias y Humanidades, Comité Pro Memoria Histórica, en el marco de la conmemoración del 69° aniversario de la Facultad de Ciencias y Humanidades, el día 11 de octubre de 2017. La siguiente entrevista fue realizada el 16 de octubre en San Salvador, reúne parte de las opiniones sobre el tema:

P-¿Cuál es su valoración general de la propuesta poética de Roque Dalton?R-Roque Dalton posee en don de la palabra-armada, el símbolo del combate y la defensa popular, su gramática es lucha de clases, su verbo es la historia no oficial que derrota al mito reproductor de la ignorancia, su propuesta es marxista-leninista-tropical. Existen diferencias entre la concepción del marxismo-leninismo europeo y la aplicación en Cuba, esa propuesta marxista clásica es para naciones industrializadas. Pero Dalton anota: «dos patrias tengo yo/ Cuba y la mía». «Cuba es un estado de ánimo» …

P-El término «la poética de compromiso». ¿Cree acertado el uso de este concepto sartreano para abordar la poesía de Dalton? Desde luego, no me limito a Sarte, sino que arguyo que los dos poetas desarrollan y contemporizan el concepto del compromiso desde una sociedad poscolonial. Para ello, me refiero al debate entre Brecht, Lukács y Adorno.R-Con mucha humildad me parece que el término «compromiso» es teleológico, causas finales, que implica una utopía, quizás su origen 1950-60 se relaciona por condiciones políticas precisas, en nuestro caso el autoritarismo profacista que destruyó la democracia por mucho tiempo. Me parece justo que ese término aplique a algunos notables escritores, de la misma forma que se transforme al lograr la apertura democrática y el cambio de condiciones que originaron las injusticias. Al lograr un compromiso con las partes, se deben buscar nuevos horizontes, de tal forma que se dinamiza la poesía y el quehacer literario.

P-¿Cuáles serían las influencias de César Vallejo sobre Dalton? Ya he leído su artículo, pero me gustaría comentar este tema más a fondo.R-Vallejo entre 1928 y 1931 visita 3 veces Rusia, tiene lectura y praxis, escribió 10 artículos para la revista Bolívar de Madrid, entre febrero y julio de 1930, escribe un libro sobre Rusia: Reflexiones al pie del Kremlin. Meses antes apareció la revista anticapitalista Tungsteno, en 1931 ingresa al partido comunista español… Pág. 285 del Libro César Vallejo, cuentista / Eduardo Neale-Silva que ya le he citado.Dalton ingresa al Partido Comunista, reside en Cuba, trabaja en Casa de las Américas, viaja por los países socialistas, vive un tiempo en Praga 1965-1967 etc.. tiene praxis y lecturas; escribe múltiples obras. Coincidencias Vallejo-DaltonDesde mi punto de vista existen coincidencias en: desnudar la injusticia capitalista, sus horrorosos valores oligárquicos, decadentes signos religiosos a favor de la clase dominante, excluyentes, etc., con factores psicológicos en la poesía o literatura en general, claro hablo de la lectura total, pero sus fragmentos reflejan eso, ambos luchan por eliminar el mito capitalista de un futuro mejor, donde los pobres solo deben trabajar, trabajar y trabajar para ascender a la riqueza oligárquica, ese futuro nunca llegará si no cambia el modelo, muchos asalariados se pueden morir laborando y no tendrán derecho a pensión, ni seguro social, es un futuro indigente… si no se hace el cambio social.

P-¿Cuál es el legado de Dalton y lo «imperecedero» por así decirlo? ¿Qué aspectos de su obra poética no le parecen tan relevantes en la actualidad?R-Su obra permanecerá como un clásico ideal revolucionario.En la actualidad la lucha armada ha sido superada por la apertura democrática, con todo y sus defectos.

P-Uno de mis argumentos principales es que tanto Dalton como Surve, el poeta indio, emprenden la onerosa tarea de forjar una poética marxista. En este sentido, desarrollan la labor de Vallejo, recogida en su libro Arte y Revolución, citado por Vd. Me gustaría saber su opinión al respecto.R-Forjar una poética marxista, coincide con un capitalismo más humano, permítame nombrarlo socialcapitalismo que dudo que exista algún día. He leído el extracto de biografía de Narayan Gangaram Surve, incluso algún poema Money Order, el sentido general es la denuncia de los desamparados, la conspiración de los esclavos, la libertad en un mundo de cadenas monetarias, la injusticia etc.. elementos que encierran los intereses universales de la humanidad. La coincidencia poética es el encuentro por un mundo mejor como bien lo dice usted: weltanschauug

P-¿Qué fuentes me recomendaría para ahondar en mi línea de investigación para?R-La teoría literaria de Roque Dalton /Carlos Roberto Paz Manzano .. San Salvador: UES, 2009. Benjamin Brecht: historia de una amistad / Erdmut Wizisla – Buenos Aires: Paidos, 2007Rafael Lara MartínezLuis Melgar BrizuelaLuis Alvarenga Audio en https://soundcloud.com/user-400456715/akshay-kale