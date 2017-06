@JoakinSalazar

“Si la ANEP pone mano en el agua, contaminaría totalmente el derecho humano al agua”, dijo el Padre Mario Romero, Vicario de la iglesia de Colón, que participó este domingo en la misa que se celebra en la Cripta de Catedral Metropolitana, en la que hizo un llamado a la feligresía para tomar el ejemplo de lucha de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, para exigir el derecho fundamental al agua.

“Romero sigue inspirando en nuestras luchas, por una Ley General de Agua, donde el pueblo salvadoreño tenga ese derecho humano al agua, no es una mercancía, con la cual la ANEP va poder hacer negocio. El agua no es una mercancía en que la ANEP tenga que ser un ente rector, de ninguna manera, no tiene porque manosear la ANEP el agua”, enfatizó el sacerdote.

Y es que a la iglesia le preocupa que la propuesta de los partidos de derecha (ARENA, PDC, GANA, PCN) esté encaminada a la privatización del agua, con el impulso de un ente rector que sea gobernado por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), iniciativa que no es bien vista por la población salvadoreña.

“Nuestro profeta pastor y mártir quiere acompañarnos con esta lucha, quiere solidarizarse con nosotros, tenemos que luchar por la Ley General del Agua, donde el ente rector este formado por instituciones que el pueblo tenga gran participación y las comunidades afectadas por falta de agua se vean beneficiadas”, agregó el párroco.

El sacerdote puso de ejemplo la lucha del Beato salvadoreño que ofrendó su vida por la defensa de los derechos fundamentales, “Nuestra disposición debe ser también caminar, entregar la vida como nuestro bienaventurado Oscar Romero, hemos pasado del pecado y la muerte al don de la gracia, ese es el paso que ha dado Romero, estamos en el centenario en las vísperas de su centenario, Oscar Romero pasó de la muerte a la vida. Pasó por El Salvador haciendo el bien por eso es constituido mártir, bienaventurado dichoso Oscar Romero”, comentó.

De igual manera, el Padre Romero habló sobre el nombramiento de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, como Cardenal, en el que afirmó que Dios resucitó al Beato, lo ha constituido como bienaventurado Oscar Romero, pastor y arzobispo del pueblo salvadoreño, un ejemplo que debe ser replicado por la feligresía salvadoreña.

“No pudieron contra él (Romero), quienes denunciaron, al profeta Jeremías cayeron, los que denunciaron al profeta Oscar Romero, cayeron. El vive, el está entre nosotros, él va camino a Roma, al Vaticano a través de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, en nombre de este sufrido pueblo, monseñor Rosa Chávez va ante el Papa Francisco para ser invertido como cardenal”, acotó.

Para la Iglesia, Oscar Romero se merecía el título de Cardenal, pero no pudo recibirla. No obstante, en nombre de él, “va nuestro gran obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez”, a quién en varios escritos, Romero lo declara amigo cercano, gran colaborador y gran pastor.

Por lo tanto, y ante el nombramiento a realizarse el próximo 28 de junio, pidió a la Iglesia a acompañar con una plegaria, porque Rosa Chávez ha sido un obispo que caminó de cerca con Oscar Romero.