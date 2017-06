Acusadores sin “una onza de prueba” contra Merino, afirma Sigfrido Reyes

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El dirigente del FMLN, Sigfrido Reyes, rechazó ayer los señalamientos de un grupo de congresistas estadounidense contra José Luis Merino y aseguró que estos no pueden aportar la mínima evidencia para respaldar sus aseveraciones.

Reyes afirmó que se trata de “acciones políticas de muy poca monta”, con intereses de desestabilización. “¿En qué basan su argumentación?: en que dicen que dicen. Ni siquiera pueden aportar una onza de prueba”, manifestó Reyes durante una entrevista con Órbita TV, canal 25.

Los políticos estadounidenses, encabezados por el congresista republicano Marco Rubio, mandaron una carta al departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitando se investigue a Merino por supuesto manejo irregular de fondos.

Reyes, también presidente de la Agencia para la Promoción de Inversiones y Exportaciones (PROESA), señaló que los ataques contra Merino constituyen una campaña orquestada de políticos de ultraderecha estadounidenses ligados a grupos del exilio cubano, buscando ayudar a los ultraderechistas locales en El Salvador.

“Querer ayudarle a sus amigos locales de la ultraderecha de acá de esa forma, pues como que se les pasó la mano, no es ni ético, no es correcto. No se vale el querer utilizar este tipo de argumentos o hasta de amenazas contra un compatriota, dirigente, luchador social, que ha dedicado su vida por las causas correctas en las que cree”, dijo Reyes.

Añadió el dirigente efemelenista que los grupos anticastristas con los que están relacionados los congresistas que atacan a Merino tienen un historial de desestabilización de gobiernos y fuerzas progresistas en América Latina y representan una posición ideológica anacrónica.

“Estos congresistas representan a esta vertiente radical de ultraderrecha con un anticomunismo viceral propio no del siglo XXI sino muy propio de los años 50 cuando estaba la guerrafría en su apogeo”, señaló.

Reyes dijo que se trata de una estrategia de política sucia que tiene como finalidad principal desgastar políticamente al FMLN, a menos de un año de las elecciones legislativas y municipales.

“Muy lamentable, condenable desde nuestro punto de vista, porque no es esa la forma de hacer política limpia. Ha sido hasta obceno el paso que ellos han dado de atacar a una persona que tiene una trayectoria de integridad y además una historia de lucha”, señaló.

No es primera vez que se ataca a Merino atribuyéndole nexos con las FARC de Colombianos. Versiones similares contra el dirigente del FMLN ocurrieron también en los años 2008, durante la campaña electoral donde ganó la presidencia Mauricio Funes, y en 2014, durante la campaña electoral donde triunfó Salvador Sánchez Cerén.

“Es deplorable, condenable desde todo punto de vistas, rechazamos ese tipo de maniobras sucias”, dijo.

Reyes vaticinó que este caso no llegará a más porque no tiene ningún fundamento porque el objetivo real es promover mediáticamente una situación falsa.

“Son campañas de desprestigios que no tienen ningún sentido ni van a llevar a nada, pero que se convierten, como efectivamente lo vemos, en un tema mediático-político porque se instala un tema en el debate y lo retoma un medio y lo retoma otro”, explicó.

El congresista Rubio señala a Merino de estar involucrado con lavado de dinero de las FARC obtenido del narcotráfico. Reyes dijo que, por el contrario, funcionarios de un gobierno de Estados Unidos estuvieron involucrados en el tráfico de drogas para financiar a la contrarrevolución que luchaba contra los sandinistas en Nicaragua, en los años 1980.

“¿Ya se olvidó el caso Irán-Contras, toda esa trama?, ahí está mezclada en buena parte, no todos, grupos relacionados a esta comunidad anticastrista y anti cualquier cosa que suene a progresismo en América Latina”, subrayó.

Sobre el anuncio de la embajadora estadounidense Jean Manes, de que informará a funcionarios de su Gobierno sobre el caso de Merino, Reyes dijo desconocer los motivos de la diplomática.

“No sé en qué basa la señora embajadora sus pretenciones, yo creo que aquí se ha querido abusar a ciencia y paciencia de la forma correcta respetuosa en que queremos llevar las relaciones con los Estados Unidos”.

Por otro lado, Reyes adelantó que Merino competirá por primera vez en las elecciones de 2018 por una candidatura de diputado.

“Mucha gente dentro de nuestro partido le pidió que se inscribiera para participar en ese espacio legislativo, yo creo que él tiene todas las condiciones para ser un excelente diputado”, señaló.