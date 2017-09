Kylie Jenner, invita a sus fans a entrar a su círculo íntimo a través de la nueva docuserie de e! “Life of Lylie”

El próximo martes, 5 de septiembre a las 8:00 pm se estrena en toda Latinoamérica la nueva docuserie de E!, ¨Life of Kylie¨, un programa de ocho episodios de media hora que sigue la vida de la joven celebridad Kylie Jenner en sus facetas como empresaria, diseñadora de moda, autora, estrella de televisión, e ícono juvenil.

Como exitosa presidente y fundadora de Kylie Cosmetics, magnate de medios sociales, y filántropa, Kylie Jenner es una fuerza global digna de tomar en cuenta. A pesar de haber crecido en la exitosa serie de E! ¨Keeping Up with the Kardashians¨, de haber sido nombrada recientemente una de las adolescentes más influyentes por la revista TIME, y de ser amada y admirada por fans de todo el mundo, Kylie rara vez revela lo que sucede en su día a día.

Con más de 175 millones de seguidores combinados en las redes sociales de Snapchat, Facebook, Instagram y Twitter, pareciera que cada movimiento de Kylie ha sido documentado. Sin embargo, a través de esta docuserie los aficionados verán un lado diferente de Kylie que sólo sus confidentes más cercanos conocen hasta ahora. El rol de Kylie como cabeza de la línea de cosméticos será uno de los focos principales del programa, y los televidentes obtendrán una mirada privilegiada de cómo se ejecuta su marca de belleza, desde la concepción, la formulación y la prueba de los productos, hasta la participación de sus fans para anunciar sus nuevos lanzamientos.

“Cuando creces frente a la cámara todo el mundo siente que te conoce, pero no es así. Siento que las personas tienen percepciones equivocadas de quién soy. Empecé grabando “Keeping Up With The Kardashian” cuando tenia 9 años. Siento que estoy constantemente presionada a mantener una imagen, que no siempre refleja quién realmente soy alrededor de mis amigos y mi familia. Este show es un regalo para mis fans. Yo soy Kylie y ésta es mi vida¨, comentó Kylie en el tráiler oficial de su nuevo programa.

¨Life of Kylie¨ es producida por Bunim/Murray Productions y Ryan Seacrest Productions. La Producción Ejecutiva está a cargo de Ryan Seacrest por parte de Ryan Seacrest Productions; Gil Goldschein, Jeff Jenkins, Farnaz Farjam y Andrea Metz por parte de Bunim/Murray; y Kris Jenner y Kylie Jenner.